Víctor Pasillas luce motivado sobre su encuentro con Ra’eese Aleem

El contendiente invicto de la división de 122 libras, Víctor Pasillas compartió sus sensaciones sobre su preparación y mucho más antes de enfrentarse a otro rival invicto como Ra’eese Aleem, por el título interino Supergallo de la AMB, el próximo sábado 23 de enero en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut.

Pasillas (16-0, 9 KO's) tiene 28 años de edad, es oriundo de Los Ángeles y contó con una trayectoria amateur extensa antes de destacarse con la mejor victoria de su carrera hasta ahora, al noquear al previamente invicto Ranfis Encarnación en el sexto round en septiembre del 2020.

El californiano se posicionaría para contar con la oportunidad de pelear por un título mundial, si llega a triunfar el 23 de enero, potencialmente contra el ganador del evento principal de aquella noche entre el campeón Pluma de la OMB, Ángelo Leo y una estrella en ascenso como el invicto Stephen Fulton Jr.

Sobre su preparación previo al duelo ante Aleem expresó: “Estoy contando con una preparación muy buena junto a excelentes sparrings como mis amigos Eros Correa y Arnold Dinong. Ellos me están empujando a mis límites, mientras que mi coach Brian Schwartz está haciendo un gran trabajo de pararme cuando quiero seguir. Estamos ingresando a los días finales del entrenamiento y me siento genial”.

Del pleito advirtió: “Sigo diciéndole a todos que esta pelea se va a robar el show. Yo sé que Ra’eese no es alguien que yo pueda subestimar, y que llega motivado como un hombre con la misión de ser campeón mundial igual que yo, lo cual es una gran receta para una pelea impresionante. Cuentas con dos pitbulls que van a dejarlo todo dentro del ring, y este pitbull no será denegado. Esta será una guerra sin cuartel que ya quiero que comience. Yo me veo con las manos alzadas tras esta pelea.