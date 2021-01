Así reaccionan en redes al estreno de WandaVision en Disney+

La serie es producida por Marvel Studios y tiene como protagonistas a Elizabeth Olsen (“Wanda Maximoff”/ “La Bruja Escarlata”) y Paul Bettany (“Vision”).

Disney+ estrenó este 15 de enero los primeros dos capítulos de la prometedora producción, por lo que usuarios no tardaron en reaccionar a las primeras imágenes de WandaVision.

La serie muestra a los protagonistas viviendo una vida aparentemente normal, todo bajo un formato de sitcom clásico.

Pues estoy enamorado de #WandaVision. Por fin han dado el paso a hacer algo distinto. A ver cómo evoluciona pero muy buen inicio. #Marvel, this is the way. #DisneyPlus #BrujaEscarlatayVisión pic.twitter.com/6lpkDYJPp0