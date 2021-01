Andrea Escalona revela que tiene novio

“No tengo prisa, me estoy reencontrando. Amo mucho a Televisa, amo mucho Hoy, me gusta hacer televisión y todo lo que hago en las mañanas, escribir me ayuda como a desahogarme. Quiero hacer pilates ‘!Ay, ya en señora!’, y tengo un galán”, compartió Andrea Escalona sobre cómo se siente actualmente luego del fallecimiento de su madre y reconocida productora mexicana Magda Rodríguez.

La conductora del programa matutino, confesó durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, estar en una relación sentimental con alguien que no forma parte del medio. "En el Cábala te dice que tus bendiciones no las enseñes tanto. Yo soy como de mis cosas, para mi. Y mi novio es para mí. Y más si no está en la tele y en este rollo, que me encanta que no y que él haga sus cosas, y compartimos algo juntos, pero también tenemos algo separado, tenemos individualidad, creo que eso es bien importante. Y nos estamos redescubriendo como pareja, acompañándonos". Andrea, reveló que la muerte de su madre fue un golpe tan duro que le hizo cambiar sus prioridades. "Después de lo de mi mamá, quiero vivir, quiero ser feliz, quiero ser plena, quiero así… pues haber como la pasamos este 2021".