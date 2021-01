Hospitalizan de emergencia a Fernanda Castillo

A casi un mes de dar a luz, la actriz Fernanda Castillo fue hospitalizada de emergencia en el Hospital Español, de la Ciudad de México, tras presentar una complicación derivada del parto. Así lo informó el programa de televisión Primer Impacto la tarde del jueves.

El pasado 19 de diciembre Castillo se convirtió en madre por primera vez del pequeño Liam, a quien procreó junto al también actor Erik Hayser, quien según reportan, no se ha despegado del hospital desde que la internó el lunes 11 de diciembre.

Por el momento Hayser declaró que no puede dar ningún detalle acerca del estado de salud de su pareja, pero confirmó que están muy pendientes de su mejoría. Apenas hace cinco días él hizo una publicación en Instagram hablando sobre la actuación y los personajes que interpreta, mientras que ella compartió el viernes pasado una imagen junto a su hijo en la ficción, el actor Emilio Delgado, con quien comparte en la serie Monarca.

Sin embargo, la actriz sigue compartiendo historias en su cuenta de Instagram, con promocionales de la serie de Netflix, donde da vida a Sofía.

En Navidad publicaron una imagen familiar en la que además aprovecharon para hacer reflexión acerca de lo que les dejó el año.

"Que todo se les multiplique en forma de salud, sonrisas, unión, consciencia y amor", deseó Castillo.

A través de sus redes sociales la feliz pareja ha compartido el proceso de embarazo desde que todo comenzó, fueron cuatro días después del parto cuando compartieron una imagen de la huella del pie de Liam para anunciar que la familia había crecido y aunque todo parecía indicar que se encontraban muy bien, esta complicación fue para todos sorpresiva.

"La verdad es que este niño me ha venido a enseñar a mí que no puedo controlar nada y que este afán de querer controlar tiempos, además ha venido en el tiempo de la pandemia, cuando también nos han enseñado a todos que uno hace planes pero luego hay algo más grande que decide", dijo Castillo en la más reciente edición de la revista Noir.

"Me gustaría pensar que voy a ser una madre que lo hará sentir que es muy amado y enseñarle el poder de la realización. Me gustaría que me viera como una madre que logró las cosas que quería y ser un ejemplo para él. Y que nunca me sacrifique como persona para hacer nada. Estoy muy ilusionada y también nerviosa, mi esposo está feliz".

