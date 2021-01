Uno de los más 'extraños' casos que han trascendido en los últimos años, la muerte de la joven Elisa Lam, será llevado de la mano por Netflix a serie con Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel.

Fue en el año 2013 que una joven canadiense llamada Elisa Lam, quien se hospedaba en el Hotel Cecil, en Los Ángeles, California, que llamó la atención de miles de personas tras darse a conocer su misteriosa desaparición dentro de las instalaciones del mismo y días posteriores su muerte al ser encontrados sus restos en un tanque de agua. Sin embargo, no fueron sólo las circunstancias en las que su cadáver fue encontrado lo que se robó la atención de decenas de medios y usuarios en redes sociales, sino los videos de cámaras de seguridad que registraron sus últimos momentos con vida, mismos donde se le ve actuando de una manera 'extraña' antes de desparecer. El caso de Elisa Lam y los videos que captaron sus últimos momentos con vida, se han convertido en un gran misterio que ha sido abordado por diversos medios y hasta youtubers, ahora Netflix se prepara par ofrecer al público una serie documental inspirada en este caso. Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, estará a cargo de la dirección y producción de Joe Berlinger, encargado de Paraíso perdido: los asesinatos de los niños de Robin Hood Hill de 1996 y Ted Bundy: Durmiendo con el asesino de 2019.