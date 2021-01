Laguneros dignos de presumir

Este 15 de enero se celebra en nuestro país el Día del Compositor. El festejo se lleva a cabo desde 1965; pero, de acuerdo con el portal del Gobierno de México fue hasta 1983 cuando se formalizó el reconocimiento de tales creadores, promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM), para conmemorar la creación del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música (SMACEM).

"Como antecedente cabe mencionar que en la sociedad azteca del México antiguo, el Ometochitl fue el primer compositor de los himnos que se cantaban en las fiestas. En México, este día, la inspiración, creatividad y trabajo de los compositores mexicanos es reconocido", dice el sitio.

La Comarca Lagunera, sin duda, ha sido semillero de talentos. En este viernes te presentamos a cinco compositores de la región cuyo talento ha traspasado fronteras, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional.

MIGUEL LUNA

En algún momento de su vida, sea cual sea su edad, seguramente ha tarareado temas como Pupilas de gato (Luis Miguel), Oro (Bronco), Japi (SBE), Minutos (Arjona) o El amigo que se fue (Intocable). Dichas melodías provienen de la inspiración de un lagunero, su nombre es Miguel Luna. Nació en Torreón, Coahuila en la colonia Moderna, muy cerca de la Plaza de Toros.

La vida le ha dado muchos éxitos, al igual que fracasos, mismos que lo han hecho más fuerte, tan es así que hace unos años le diagnosticaron cáncer y lejos de sentirse derrotado luchó día y noche para vencer la enfermedad, algo que sí logró.

"A mucha honra soy lagunero. Nací en la colonia Moderna, en una casa por la avenida 5 de Mayo ya que mi abuela era partera. Ahí vine al mundo, en ese domicilio", dijo en entrevista.

Miguel comentó que el amor ha sido su motor de composición desde que era un infante. Prueba de ello es una melodía que creo a una niña que le gustaba cuando él tenía ocho años de edad. Luna externó que tienes muchos reconocimientos, entre ellos, su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores. "Me decía Rudy Pérez cuando ingresé al salón que, 'esto no es un Grammy, ya que el Salón de la Fama es como el Nobel de la música a nivel latino y tú ya estás a ese nivel', sus palabras me honraron".

CARLOS LARA

Carlos Lara es uno de los autores y productores más exitosos de las últimas tres décadas en México y Latinoamérica.

Durante su carrera, ha logrado generar ventas por más de 30 millones de copias como productor y compositor, colaborando con artistas como Ricky Martin, RBD, Menudo, Luis Fonsi, Timbiriche, Flans, Magneto, Gloria Trevi, Lynda, Eiza Gonzalez y muchos más.

Canciones como Te extraño, te olvido, te amo; Bazar, Soy un desastre, Para siempre, Maldita timidez, Sálvame, Rebelde, entre otras, han generado múltiples discos de platino, y nominaciones al Grammy.

Carlos también ha musicalizado sitcoms y telenovelas como A mil por hora, Clase 406, Rebelde y Lola. Hoy en día, es Vice Presidente Operativo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y parte del Consejo Internacional de Creadores de Música (CIAM) que es la entidad más importante en su género.

Dentro de estas dos Instituciones, su labor se centra en el forecast y la exploración de nuevos modelos de negocios gracias a sus conocimientos en el área de nuevas tecnologías.

BRUNO DANZZA

El lagunero, Bruno Danzza, dejó Torreón en 1986. En ese tiempo, él estudiaba Ciencias de la Información en el entonces ISCYTAC. Le dijo al entonces rector, Ramón María Nava, que suspendería sus estudios, pero ya no regresó.

"Él se preocupó por mí, pero me dio mi medio certificado. No volví a terminar mis estudios, pero he consolidado una carrera como compositor que no sería realidad si no hubiese decidido emigrar en ese momento", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

En los ochenta, Bruno se lanzó como cantautor. Se hizo famoso gracias a temas como La Gringa. Debido a ello, otros intérpretes le pidieron temas.

"Fue en el disco debut de Edith Márquez que logré hacer canciones a la medida. Desde entonces trabajo mucho para poder colocar temas en diferentes proyectos".

Actualmente, Bruno dirige la parte editora en Cosmos Producciones de Emilio y Armando Ávila; además es director creativo en Expo Compositores,

Algunos de sus éxitos son Mi error mi fantasía (Edith Márquez), Mírame (Jenni Rivera) y Lo que tenías conmigo (María José).

BENJAMÍN DÍAZ FLORES

Nació escuchando rock de los setentas, a los tres años tocó la batería, luego se apasionó al 100 por ciento por la industria musical y hoy en día es uno de los productores, arreglistas y compositores más solicitados. Se trata de Benjamín Díaz Flores.

"Benjas", como le dicen sus amigos, dejó Torreón hace muchos años para instalarse en Ciudad de México y desde ahí trabajar en la música. Su talento le abrió el camino para llegar a trabajar con grandes artistas Danna Paola, Alejandra Guzmán y Samo, entre otros.

"Es un orgullo ser lagunero y por supuesto ser santista, lo que más me ha pesado de vivir acá en la capital del país es haber dejado mi tierra, pero siempre es necesario hacer sacrificios a la hora de perseguir un sueño", dijo.

Díaz Flores comentó que su inquietud artística prácticamente comenzó desde que llegó al mundo.

Díaz Flores ha estado involucrado en la composición de temas exitosos como Cuando un hombre te enamora (Alejandra Guzmán, Gloria Trevi), Soy así (Alejandra Guzmán), Dímelo (Fly the Band). Actualmente alista proyectos que darán de qué hablar en este 2021.

MARIO DOMM

Mario Domm ha destacado como cantante y compositor a lo largo de su historia musical. Dentro de Camila, ha sido creador de éxitos como Abrázame, Todo cambió, Coleccionista de canciones, Mientes y Aléjate de mí.

Mario es también autor de temas como Causa y efecto (Paulina Rubio), Equivocada (Thalía) y Volverte a amar (Alejandra Guzmán).

Mario Domm señaló en una pasada entrevista que la paternidad cambió su vida y lo hizo comprender cuáles son las verdaderas razones que le dan sentido a la vida.

"Me siento feliz de ser padre y combinar esto con la música. Debo decir que antes de tener hijos fui muy egoísta y sí sacrifiqué muchas cosas de mi vida por conseguir hacer cosas en la música en poco tiempo, pero al ser papá las prioridades cambiaron".

El amor hacía su familia y sus hijos, según contó Mario, le permitió componer otro tipo de canciones que ha incluido en el más reciente disco de Camila de nombre Hacia adentro.

"Esta producción discográfica me dio la oportunidad de compartir con el público esta paternidad tan hermosa", relató.