Prohíben su entrada a Televisa

La mañana de ayer el periodista de espectáculos Alex Kaffie, compartió por medio de su columna semanal que Televisa San Ángel le prohibió la entrada a Arturo Carmona tras finalizar contrato con el programa HOY. De acuerdo a Kaffie, el actor se habría presentado temprano por la mañana en las instalaciones para acudir a la caja y cobrar los honorarios por haber suplido a 'Burro' Van Rankin durante algunos días.

"Las empleadas del área de ingresos, no le permitieron entrar. 'Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar", aseguró. Según sus palabras, Carmona sufrió un bochornoso momento, pues intentó ingresar en diversas ocasiones, pero el personal se lo prohibió.