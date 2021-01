Pueblos poco conocidos en México

Todavía no es momento de viajar pero, ¿por qué no comenzar a inspirarnos en los lugares que desearemos visitar en el futuro cercano? Aquí te presentamos cuatro Pueblos Mágicos que no son tan conocidos y quedan relativamente cerca de CDMX, como para irte un fin de semana.

Pahuatlán, Puebla: En la Sierra Norte de Puebla, a casi tres horas de CDMX, se encuentra uno de los Pueblos Mágicos que mejor guarda sus tradiciones. Es famoso por la elaboración artesanal de papel amate (el cual te venden en toda clase de adornos para el hogar), además de su producción de café (si eres amante de la bebida te recomendamos hacer un recorrido por fincas cafetaleras). También hay maravillas naturales, como la cascada Velo de Novia y las Grutas de Tamborillo. ¿Qué comer en Pahuatlán? Disfruta de un rico mole poblano, o de unas acamayas. Si te gustan los sabores exóticos come unas "chicales" que son un tipo de hormigas. Por supuesto, no dejes de probar el aguacate grande o "pahua". Y al final tomate una deliciosa taza de café acompañado de un pan de granillo y huevo. Zimapán, Hidalgo: Se encuentra a tres horas y media desde CDMX, en las faldas de la Sierra Gorda, que nace en Hidalgo. Es un lugar para los amantes de las alturas, pues el parapente en el cerro Muhí Xhindó es una de sus actividades estrella. Ahí también se hacen rituales para recibir el equinoccio de primavera. Es un pueblo minero conocido por sus presas (como Zimapán, que se visita en lancha), bosques, altos cerros y el ritmo del huapango que se escucha en sus calles. El Cañón del Infiernillo, alimentado por los ríos San Juan y Tula, es una frontera natural entre Hidalgo y Querétaro. Aquí se practican saltos a pozas naturales y rappel. Se permite nadar entre sus aguas y disfrutar de bellas cascadas. Además, se puede recorrer la Gruta Xhajhá. ¿Qué comer en Zimapán? Prueba una rica cecina seca, una barbacoa recién preparada acompañada de una salsa de chile rayado o unas chalupas. De postre, saborea unos tradicionales pastes, tamales de dulce o pan casero. Te recomendamos probar el pulque o vino elaborado en Zimapán así como bebidas preparadas con frutos de la estación. Tonatico, Estado de México: Se encuentra a casi dos horas desde la Ciudad de México y es uno de los 11 Pueblos Mágicos que recibieron su nombramiento en 2020. Las Grutas de la Estrella son su principal atracción. En este lugar la erosión kárstica ha creado curiosas formaciones en las rocas, que han sido llamadas por los habitantes del lugar como la forma que asemejan: "el mamut", "los novios", "la mano", "el palacio" y "el águila", por mencionar algunos. Para admirar las grutas en su esplendor tienes que descender aproximadamente 450 escalones; tu camino está acompañado de senderos, puentes, cascadas y ríos. Todo el camino está iluminado, por lo que te deja disfrutar más el recorrido. Otro de los lugares que puedes visitar es el Santuario de Nuestra Señora de Tonatico. Esta iglesia fue construida en 1660, en su interior puedes ver recubrimiento de oro y arquitectura estilo neoclasico. Luego de visitar la iglesia, disfruta una rica nieve en el centro histórico de la ciudad. Otra opción es acudir al balneario municipal. ¿Qué comer en Tonatico? Pan artesanal, unos ricos tamales de elote y queso tradicional. Si quieres algo más fuerte prueba la carne de cerdo con huajes, barbacoa, chicharrón, unos tacos de moronga o unas deliciosas gorditas de haba, frijol y requesón. Comonfort, Guanajuato: Este lugar es conocido por sus molcajetes y metates, ya que los artesanos moldean las piedras para tener como resultado un artefacto utilizado en la cocina desde tiempos ancestrales. También son famosos por sus kilométricos tapetes ceremoniales de aserrín, que la comunidad hace para despedir el último día del año (este año no se pudo realizar debido a la pandemia) y celebrar el año venidero. Comonfort se ubica en el estado de Guanajuato, a 30 minutos de Celaya o San Miguel de Allende y a 3 horas, aproximadamente, desde la Ciudad de México. Es imperdible visitar el Cerro de los Remedios. Después de una buena caminata llegas al Santuario de la Señora de los Remedios, un templo que data del siglo XVIII, construido en la cima del cerro. Este lugar tiene uno de los mejores miradores de la zona, así que no olvides visitarlo para apreciar el hermoso paisaje que nos ofrece Comonfort. Este cerro antes era un antiguo centro ceremonial, que ahora constituye una zona arqueológica; en 2018 se inició la restauración de este lugar. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste