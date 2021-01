Anuncia Biden más estímulos para EUA

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, expondrá este jueves las líneas generales de un paquete de estímulo económico por 1.9 billones de dólares que pondrá a consideración del Congreso e incluye millonarios recursos adicionales para la vacunación y las pruebas de la COVID-19.

A escasos seis días de asumir el cargo, el líder demócrata dará a conocer el llamado "Plan de Rescate Estadounidense", con el que espera reanimar al aparato productivo del país más golpeado por la pandemia, con 23.3 millones de casos positivos y 387, 103 muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La iniciativa, que deberá recibir el aval del Congreso al igual que los paquetes aprobados previamente, incluye una ronda de pagos directos por 1, 400 dólares, un suplemento de seguro de desempleo de 400 por semana hasta septiembre, una ampliación de la licencia pagada y aumentos en el crédito tributario por hijos, según un resumen adelantado a los periodistas.

De igual forma, destina 160, 000 millones de dólares para el programa de vacunación en el país, 20, 000 millones para las tareas de distribución de las dosis, así como 50, 000 millones de dólares para pruebas.

También propone invertir 170, 000 millones en escuelas e instituciones de educación superior, incluido un monto de 130, 000 millones para asegurar que los establecimientos educativos puedan reabrir de manera segura pese a la pandemia de coronavirus.

La propuesta contempla aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora y estipula 350, 000 millones de dólares en fondos de emergencia para gobiernos estatales y locales, señalaron los informes.

En diciembre pasado, el Congreso aprobó un paquete de estímulo económico por 900, 000 millones de dólares, que incluyó el pago de 300 dólares a la semana a cada desempleado y prorrogó hasta el 31 de enero una norma que suspendía los desahucios y que iba a expirar a finales de año.

Además, incluyó 325, 000 millones de ayuda a pequeñas y medianas empresas, 45, 000 millones a los sistemas de transporte público, 13, 000 millones en asistencia alimentaria y 82, 000 millones para que las escuelas puedan reparar sus instalaciones y adecuarlas a la enseñanza en medio de la pandemia.

Para las aerolíneas destinó 15, 000 millones para pagar los salarios de sus trabajadores.

En marzo del año pasado, cuando el país sufrió el mayor impacto de la pandemia, el Congreso avaló otro paquete de ayuda, por valor de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país.

Descarta Powell alza en la tasa

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. (Fed, banco central), Jerome Powell, recalcó este jueves que no prevé “pronto” un alza de tasas de interés en Estados Unidos. al señalar que la economía está “muy lejos del máximo empleo”, mientras se trata de recuperar la actividad tras la crisis por la pandemia. Powell indicó que no espera “pronto” un alza en las tasa de referencia y agregó que “ahora no es el momento para pensar en una salida” al enorme estímulo monetario desplegado.

Las últimas previsiones de la Fed apuntan a un crecimiento económico en 2021 del 4.2 %, después de la caída del 2.4 % registrada el pasado año.

El banco central estadounidense mantiene las tasas de interés en torno al 0 % desde marzo, cuando llevó a cabo un recorte abrupto del precio del dinero ante la llegada de la pandemia del coronavirus al país.

“Estamos lejos del máximo empleo (...). En lo que estamos más concentrados es en recuperar un mercado laboral lo suficientemente rápido para que las vidas de las personas regresen a donde quieren que estén”, sostuvo Powell en una conversación virtual en la Universidad de Princeton.

La irrupción del virus en EUA en marzo y las consiguientes restricciones adoptadas para frenarlo dispararaon la tasa de desempleo hasta el 14.7 % en abril, una cifra no vista en más de 50 años, frente al 3.5 % registrado en febrero.

Desde entonces, y gracias a un enorme apoyo monetario y fiscal, se ha ido reduciendo hasta el 6.7% con el que cerró en diciembre.

Descartó, asimismo, riesgo en futuro próximo de elevadas presiones inflacionarias, actualmente por debajo del objetivo anual del 2%.

“Hay bastante margen en el mercado laboral y es improbable que las presiones sobre los salarios vayan a alcanzar un nivel que podría crear y respaldar un inflación elevada”, indicó Powell.

La próxima reunión de la Fed, la primera de 2021, está prevista para el 26 y 27 de enero.

23.3 MILLONES de casos positivos por COVID-19 hay en Estados Unidos