Alcalde de Torreón destaca llegada de inversiones a La Laguna

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, destacó el anunció sobre la posible llegada de ocho nuevas inversiones a la Comarca Lagunera que realizó durante el jueves el secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, Jaime Guerra, en el marco del anuncio formal de la empresa Polymerals a la ciudad de Torreón.

Zermeño indicó que el aterrizaje en la región de ese tipo de empresas de alto calado no se trata de una obra de "la casualidad", sino que existe un trabajo integral de promoción entre las autoridades estatales y municipales, además de una labor permanente del Gobierno local por ofrecer las condiciones adecuadas a compañías nacionales e internacionales en su instalación en Torreón y la Laguna en general.

"Yo creo que siguen las buenas noticias en materia económica, en materia de confianza a una ciudad que ofrece una buena calidad de servicios para la inversión, buena calidad en mano de obra, cercanía con los mercados más importantes, conectividad, aquí están los resultados, yo creo que pocas ciudades en México pueden presumir de lo que se está haciendo", declaró.

El mandatario admitió que pese a tenerse a nivel nacional un panorama de adversidad, tanto en la salud pública, como en economía, se ha trabajado por convertir a la región en uno de los espacios con mayor atractivo para la inversión de los diversos ramos, especialmente en el plano industrial; en ese sentido recordó a empresas como Milwaukee Tools, EasyWay, AlfaGomma y demás que en los últimos años han optado por establecerse en Torreón y sobre otros puntos de México.

"Es un éxito saber que en Torreón, en la Comarca Lagunera, contamos con elementos y buena calidad de mano de obra, no es producto de la casualidad, si no hay confianza, si no hay los elementos necesarios, la gente no invierte. Yo digo que hemos hecho lo necesario para generar un clima de trabajo, de confianza, de mejores servicios y eso hace que la gente confíe y venga a invertir", expuso.

Zermeño Infante detalló que más allá de invertir en la mejora de servicios, seguridad y ordenamiento social, también se otorgan otros incentivos para aquellas empresas que decidan llegar a la ciudad, principalmente exentar de forma total las licencias de construcción, facilitar la obtención de licencias de funcionamiento, dar apoyos por varios años en el impuesto predial y los trámites correspondientes para que se establezcan en el menor tiempo posible.

Arribo de nuevas empresas

