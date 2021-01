Concentración total pide Guillermo Almada

anteniendo plena confianza en su equipo, pero sin perder el respeto al rival, es como Guillermo Almada está planificando el partido del próximo domingo ante Tigres, en el que los Guerreros del Santos Laguna buscarán su segunda victoria en el recién iniciado torneo Guardianes 2021.

El estratega uruguayo dirigió ayer un nuevo entrenamiento de los albiverdes en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde están definiendo la táctica a utilizar ante los Felinos regiomontanos, quienes comenzaron el certamen venciendo al campeón León. Los partidos ante Tigres son de los más esperados por los aficionados santistas, quienes no podrán estar presentes en el estadio Corona ante las prohibiciones sanitarias, sin duda, un aliento que extrañarán los futbolistas verdiblancos.

UNA FINAL

El entrenador Guillermo Almada compareció ayer a una conferencia de prensa virtual, en la que dejó en claro que ante Tigres no basta jugar bien, sino que también deben estar concentrados hasta el último segundo: "específicamente, todos los rivales son difíciles, Tigres no es la excepción. En el último partido que tuvimos les sacamos la pelota y les dolió, Nahuel tuvo una gran actuación, pero tuvimos una equivocación, Gignac aprovechó y luego al final "El Diente" López nos hizo otro gol. No debemos cometer errores por la jerarquía que ellos tienen, para nosotros es una final, jugando aquí en casa o de visita", sentenció.

Aunque no suele hacerlo, el estratega uruguayo adelantó su alineación del próximo domingo: "seguramente, el equipo va a ser el mismo que jugó la semana anterior. Estamos buscando recuperar a Octavio, está casi en forma, aunque su intensidad en los entrenamientos no es la adecuada, evaluaremos sus posibilidades de juego más sobre el fin de semana, ahí sabremos si ya lo tenemos o debemos darle una semana más para que recupere su estado y su forma. A Ayrton pronto podremos darle minutos, él lo está pidiendo, necesita continuidad, pero hace dos años que no compite. Si el partido está para sus características, lo vamos a poner, veremos si tenemos necesidad de él o si se sigue preparando".

La táctica a aplicar ante Tigres no esconde secretos a lo que regularmente intenta el Santos de Almada: "lo primero es quitándoles el balón, defender y atacar con la pelota, es algo en lo que hacemos hincapié. Nos podemos equivocar y la podrá tener Tigres, porque es su fortaleza, así que debemos defendernos con todo, su aparato ofensivo es de calidad, tendremos que estar muy atentos en el manejo del balón, sobre todo para hacerles daño".

SIN SUSTITUTO DE LOZANO

Cuestionado sobre si Santos buscará algún refuerzo ante la nueva operación a la que deberá someterse Brian Lozano, fue tajante Almada: "no lo hemos hablado y creo que el club no está en condiciones económicas para pensar en un refuerzo. Creemos que a Brian lo podremos tener para finales de torneo si no surge un contratiempo y las condiciones marchan de manera normal, la idea es esperar que esa molestia que no le permite entrenar, que no es de gravedad, se pueda superar. A Lozano cuando lo perdimos, era el mejor jugador de la liga mexicana, no dicho por nosotros, sino por todo el periodismo de México, ojalá lo podamos recuperar, pero lo primero que queremos es que cuando él reaparezca esté en plenitud y no parchado".

"Estamos en permanente comunicación con el departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte y ojalá pudiéramos tener a Brian. Pero dentro de todas las posibilidades que surgieron, él tuvo un dolor, no es de la gravedad que se pensaba, había varias alternativas, una de ellas demandaba más tiempo, se consultaron varios especialistas de todo el mundo y ahora se encontró una solución que va a abarcar menos tiempo del que pensábamos", añadió.