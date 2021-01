Reclama Turismo por falta de apoyos en México

Empresarios del sector turístico volvieron a pedir ayuda al gobierno para que puedan seguir operando ante la crisis que viven por el COVID-19, pues acusan que no han recibido ninguno de los apoyos que solicitaron hace más de 10 meses.

El 18 de marzo del año pasado la iniciativa privada presentó un paquete de medidas a la Oficina de la Presidencia y las secretarías de Economía, Hacienda y Turismo para ayudar a privilegiar la caja de las compañías turísticas, las cuales son intensivas en capital; sin embargo, no ha llegada ninguna ayuda del gobierno, dijo este jueves Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Por ejemplo, se pidió que no hubiera un aumento en las tarifas eléctricas y que se difirieran las obligaciones de las empresas. "No propusimos ningún rescate o evadir algunas de las obligaciones que tenemos. Sin embargo, tras 10 meses estas ayudas no han llegado. Tarde, pero sería oportuno tener estas medidas", expresó al finalizar un evento virtual para la formalización de un convenio de colaboración entre el CNET y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Desde el punto de vista de Arsuaga, la Secretaría de Turismo (Sectur) tiene las manos atadas para apoyar al sector debido a la falta de presupuesto, aunque reconoció que hay talento y estrategia dentro de la dependencia que encabeza Miguel Torruco.

Por su parte, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, invitó a las autoridades a apoyar el proceso para que las empresas turísticas puedan seguir trabajando, pues las acciones del gobierno han hecho la diferencia en otros países para su reactivación.

"No tiene que ver con rescates de empresas, sino con apoyar el proceso para que las empresas no pierdan liquidez y tengan facilidades para poder seguir operando", dijo Medina Mora. Explicó que el turismo es uno de los sectores económicos más golpeados por las restricciones derivadas de la pandemia, la cual ha generado además una crisis de inseguridad que afecta todavía más a la llamada industria sin chimeneas.

Para Gabriel Igartúa, presidente de la comisión nacional de Turismo de la Coparmex, la capacidad de gestión que tiene la Sectur en otras entidades del gobierno es importante para el sector, a pesar de que la dependencia cuenta con poco presupuesto.