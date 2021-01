Aprueban asignaciones para obra pública en Gómez Palacio

El Cabildo de Gómez Palacio aprobó por mayoría el cierre del ejercicio del programa anual de obras y acciones del 2020 con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33). Se trata del fondo principal para la realización de obras públicas y otras acciones correspondientes a servicios que presta el Municipio a través del mismo.

El gasto aprobado fue por poco más de 53 millones de pesos y se contó con 10 millones de pesos del Gobierno del Estado para la mezcla de recursos para los rubros de vivienda, agua potable y saneamiento.

En la sesión de Cabildo de ayer se presentó el dictamen del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) para la aprobación, en su caso, referente al cierre del ejercicio del 2020 en lo correspondiente al Ramo 33.

El regidor Julio Ramírez, integrante del comité, dio lectura al mismo donde destacaron reasignaciones por 405 mil pesos y la cancelación de obras del puente del ejido San Ignacio.

Se habló de un gasto de 29.7 millones de pesos (mdp) en urbanización; 14.2 mdp en vivienda a los cuales se sumaron 8.7 mdp del Estado, (por lo cual al final fueron 22.6 mdp); un gasto de 471 mil pesos en educación; 8 mdp para agua y saneamiento a los cuales se sumaron 1.2 mdp del Estado, es decir, al final fueron 9.4 mdp.

Los montos fueron aprobados por los 16 integrantes del Copladem y 14 integrantes del Municipio.

Los regidores priistas que votaron en contra fueron Francisco Bardán y Aidé Román mientras que el regidor Juan Moreno se abstuvo. El argumento que dieron para votar en contra fue la falta de un desglose y detalles de las obras que solicitó la regidora Aidé Román, información que la alcaldesa Marina Vitela instruyó a las áreas correspondientes para que se la hiciera llegar.

Por su parte, Bardán expuso inquietud porque se aprobó el dictamen de estas acciones del año pasado cuando ya cerró el ejercicio, razón por la cual cuestionó la fecha en que se presentó al Cabildo y si pudiera haber algún motivo de observación de las entidades que fiscalizan la aplicación, también pidió un desglose.

Al respecto, Mauricio Nava Morales, coordinador del Copladem, aseguró que lo correspondiente a algunas acciones administrativas ejecutadas con el Ramo 33 estuvieron definidas en los últimos días de diciembre y que no habrá problema por haberse aprobado de esta manera.

La ley para la Administración de las Aportaciones Federales transferidas al Estado de Durango y sus Municipios en su artículo 75 establece que: "el Ayuntamiento proporcionará al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y a la Secretaría de la Contraloría del Estado un reporte mensual de los avances físicos y financieros de las obras y acciones ejecutadas con el Fondo Estatal para la Infraestructura Social Municipal y las modificaciones que se registren en dichas obras, dentro de los diez primeros días de cada mes".

No obstante, el dictamen puesto ayer a consideración de los integrantes del Cabildo no se abordó a finales de diciembre puesto que en la sesión del 10 de diciembre el Cabildo se autorizó vacaciones del 14 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021 por lo que con motivo de este receso no se efectuarían las sesiones ordinarias los días 17, 24 y 31 de este mes, correspondientes a las semanas 51, 52 y 53 del año, en el entendido de que ante cualquier situación extraordinaria se convocaría a una sesión para tratar los asuntos que requirieran la atención del pleno.

Las vacaciones fueron aprobadas ese 10 de diciembre de manera unánime por todos los integrantes del Cabildo pese a que las sesiones se realizan de manera virtual.