Guillermo Almada quiere sacarle el balón a Tigres

Manteniendo plena confianza en su equipo, pero sin perder el respeto al rival, es como Guillermo Almada está planificando el partido del próximo domingo ante Tigres, en el que los Guerreros del Santos Laguna buscarán su segunda victoria en el recién iniciado torneo Guardianes 2021.

En conferencia de prensa virtual, dejó en claro que ante Tigres no basta jugar bien, sino que también deben estar concentrados hasta el último segundo: “específicamente, todos los rivales son difíciles, Tigres no es la excepción. En el último partido que tuvimos les sacamos la pelota y les dolió, Nahuel tuvo una gran actuación, pero tuvimos una equivocación, Gignac aprovechó y luego al final “El Diente” López nos hizo otro gol. No debemos cometer errores por la jerarquía que ellos tienen, para nosotros es una final, jugando aquí en casa o de visita”, sentenció.

La táctica a aplicar ante Tigres no esconde secretos a lo que regularmente intenta el Santos de Almada: “lo primero es quitándoles el balón, defender y atacar con la pelota, es algo en lo que hacemos hincapié. Nos podemos equivocar y la podrá tener Tigres, porque es su fortaleza, así que debemos defendernos con todo, su aparato ofensivo es de calidad, tendremos que estar muy atentos en el manejo del balón, sobre todo para hacerles daño”.