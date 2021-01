Guillermo Martínez y Clifford Aboagye respaldan el proyecto de Larcamón

En el Puebla confían del nuevo proyecto, encabezado por el joven entrenador Nicolás Larcamón. Los refuerzos de La Franja, Guillermo Martínez y Clifford Aboagye, aseguraron que la idea es formar a un conjunto competitivo y con intenciones de sorprender en el Guardianes 2021.

"Somos jugadores que, con mucho sacrificio, nos ganamos un lugar en Primera División. En esta etapa de mi vida, tengo humildad para aprender de ellos y todos vamos a entregar lo mejor por el equipo", comentó Martínez, delantero mexicano y proveniente del Celaya.

"Tenemos un equipo competitivo y sano", añadió el africano, quien busca estabilidad en la Liga MX. El Puebla enfrenta este fin de semana al Cruz Azul, en la Jornada 2 del Guardianes 2021. En su debut, La Franja igualó (1-1) con el Guadalajara, por lo que el entusiasmo de saber que puede competir ante cualquier rival se elevó previo al cotejo en el Estadio Azteca. "Todos los partidos son complicados, pero unos más que otros y el de este fin de semana es de los especiales. Estamos preparados para enfrentar el juego, con paciencia y tranquilidad, además de que la unidad es un plus que tendremos durante el torneo", indicó Martínez, vía teleconferencia.

Ambos jugadores prometieron ganarse un lugar en el cuadro de Larcamón, quien se encuentra en su primer torneo en el futbol mexicano. "A veces no es bueno cuando se cambia mucho de equipo, pero si el club confía en mí, con compañeros talentosos, me quedo satisfecho en poder rendir en mi mejor nivel, aunque todavía me falta acoplarme por completo", dijo Aboagye. "Necesito ganarme un lugar en el plantel, quiero que me reconozca la afición. Se armó un gran grupo, hay muy buenos jugadores en esta posición, que generará una competencia muy sana y que llevará resultados positivos a la institución", cerró el mexicano.