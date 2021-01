Árbitro Enrique Santander regresa al trabajo tras superar al COVID

El árbitro Enrique Santander regresa a la actividad de la Liga MX tras arrojar tres resultados positivos por COVID-19. El nazareno será el responsable en el encuentro de este domingo, entre los Pumas y el Mazatlán FC, correspondiente a la Jornada 2 del Guardianes 2021. Santander, recordado por su polémica actuación en el título del Guadalajara en 2017, fue uno de los jueces afectados por la pandemia, durante la pretemporada rumbo al presente certamen.

El silbante de 37 años de edad batalló para encontrar estabilidad durante el Guardianes 2020, al solo pitar un compromiso. Arturo Brizio, titular de la Comisión de Árbitros, explicó que se debió a complicaciones de salud. "Santander salió tres veces positivo, o sea, no podía su organismo terminar con esto", comentó Brizio en diciembre a la cadena ESPN. "Tuvimos una temporada desesperante con él, y yo, como presidente y como árbitro que fui, lo sufro con ellos. Lo lamento mucho, me duele cuando no puedo contar con un muchacho por temas de salud", añadió.