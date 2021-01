Toluca alcanzará su mejor forma en cinco fechas: Hernán Cristante

El argentino Hernán Cristante, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, pronosticó este jueves que su equipo alcanzará su mejor forma física en unos cuatro partidos, aunque el sábado saldrá a vencer al Guadalajara.

"El equipo va a encontrar su mejor forma pasando las cinco primeras fechas, pero hay que buscar la forma de ganar; estamos con una playera que merece más de nosotros, no solo entrega y compromiso, sino resultados", señaló en una rueda de prensa.

De acuerdo con el manejador, Toluca ha mostrado una mejora paulatina y está mentalizado para seguir el camino de crecimiento en busca de ser protagonista del Clausura.

"Desde el primer día hasta ayer, ha habido un avance de un 22 por ciento, eso es muy bueno", reiteró.

De la mano de Cristante, el Toluca venció el pasado domingo por 3-1 al Querétaro y este sábado se meterá en el estadio de las Chivas de Guadalajara en un duelo que el manejador calificó de difícil.

"Se nos ha complicado esa cancha, se han dado buenos partidos, pero no se han obtenido los resultados, pero no me voy a volver loco con las estadísticas. El sábado saldremos a ganar", comentó.

Toluca es uno de los tres equipos más ganadores del fútbol mexicano, con 10 títulos de liga, sin embargo lleva una década sin conquistar ningún campeonato, lo cual pretende cambiar Cristante en un corto plazo.

"En esta camiseta no puede jugar con el pasado. Cada partido tiene que ser de ganar, no de rescatar un empate; será importante ganar el sábado, pero para mí es mas importante seguir sumando cuestiones de fútbol, sinergia; si el equipo se encuentra con más confianza, eso va a acercar a ganar", observó.

El Guadalajara-Toluca es uno de los encuentros más llamativos de la segunda jornada del Clausura, entre dos cuadros llamados a pelear por entrar a la liguilla de los ocho mejores.

Según Cristante, el entrenador de las Chivas, Víctor Vucetich lo supera por amplio margen en experiencia, pero eso no debe influir en el resultado del partido.

"Vucetich triplica mi experiencia, es uno de los técnicos más ganadores y tiene un recorrido. Puede cambiar las sensaciones de un equipo en cualquier momento, pero nosotros también lo podemos hacer", concluyó.