Critica Marko Cortés desempeño del gobierno de Enrique Alfaro

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, arremetió contra el gobierno del gobernador Enrique Alfaro y dijo que, al igual, que el gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, han estado muy por debajo de la expectativa que se generó en la gente.

En conferencia de prensa en Jalisco, Marko Cortés, también criticó a Movimiento Ciudadano y dijo que en el Partido Acción Nacional (PAN) definieron "pintar su raya" con el partido Movimiento Ciudadano, pues se es o no se es opositor, de un régimen autoritario que busca concentrar todo el poder y todos los recursos.

En esta visita, el líder panista indicó que la intención de desaparecer los órganos autónomos e instituciones para perpetuarse en el poder a nivel nacional, se tiene que definir, porque aquí no puede haber medias tintas, ni ambigüedades y dijo que se tenía que hacer lo necesario para combatir a ese régimen autoritario y regresivo.

"En Acción Nacional hemos definido pintar nuestra raya con el partido Movimiento Ciudadano, porque se es o no se es opositor, de un régimen autoritario que busca concentrar todo el poder y todos los recursos.

"Desaparecer los órganos autónomos e instituciones y que busca perpetuarse en el poder a nivel nacional, porque se es o no se es opositor, al retroceso, a la destrucción, a la incapacidad y a la corrupción cínica del gobierno; porque en algo tan importante para México no puede haber medias tintas ni ambigüedades, porque se es o no se es, porque más allá de discursos y de posicionamientos públicos, se tenía que hacer lo necesario para combatir a ese régimen autoritario y regresivo", expresó Marko Cortés.

El panista michoacano señaló que se tenía que escuchar a la sociedad civil que "les pedía no dividirnos, no fragmentarnos, sumarnos y e integrar una coalición opositora para integrar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se es o no se es opositor.

"Se tenía que en los hechos demostrar con esa coalición o lo que ocurre, es que se demuestra una complicidad inconfesable en lo federal, donde pareciera que aquí en Jalisco sólo importa que se privilegiara lo local y se negocia y se consiente en lo federal. Nosotros tenemos claro que para cuidar Jalisco hay que cuidar también a México", explicó.

Aseguró que en Acción Nacional sí escucharon a la sociedad civil que les pedían no fragmentar el voto, sumar, construir, integrar para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados.

Por eso, como hemos dicho, "Acción Nacional pinta su raya con el Partido Movimiento Ciudadano. Nosotros no solo escuchamos a la sociedad civil, también escuchamos a la militancia del PAN. Hace meses tuve una reunión igual, casi con mil militantes detrás de las plataformas digitales, donde muchos nos pedían que ya no fuéramos con Movimiento Ciudadano, porque se sentían defraudados y decepcionados".

Además, dejó entrever un presunto pacto entre Movimiento Ciudadano y el gobierno Federal para que el partido naranja gane todas las diputaciones locales y la Federación obtenga todas las diputaciones federales.

"Nosotros sí somos oposición, somos oposición en Jalisco y somos oposición a nivel nacional, somos una oposición que construye, que propone y que lo bueno transita, pero que no consiente acuerdos, acuerdos que parece que le dicen al Gobierno federal tú llévate todas las diputaciones federales mientras a mí me dejen las diputaciones locales. Y eso, amigas y amigos, es inaceptable porque se trata del futuro de México, de la libertad, de la democracia, de los equilibrios", dijo Marko Cortés.