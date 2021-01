CEO de Twitter explica por que se tomó la decisión de cancelar la cuenta de Donald Trump

Twitter era la plataforma preferida de Donald Trump para expresar sus opiniones. Sin embargo la relación entre el aún presidente de Estados Unidos y la red social no siempre fue la mejor. Muchas veces se colocaron advertencias en los tweets por incluir afirmaciones falsas, se borró contenido que violaba las políticas y, finalmente, se tomó la decisión de cancelar la cuenta @realDonaldTrump.

Para entender un poco más la razón de la expulsión de Trump de la red del pajarito azul hay que recordar que el pasado 6 de enero un grupo de manifestantes tomaron por la fuerza el Capitolio luego de que se oficializara el triunfo de Joe Biden. Ante la situación, a través de sus perfiles en redes sociales, Donald Trump pidió a los inconformes irse a su casa, pero también les dijo que eran "muy especiales", lo que se interpretó como una incitación a continuar la violencia.

Por ello fue que, el viernes 8 de enero, Twitter canceló la cuenta de @realDonaldTrump y, hasta esta semana, el CEO de la plataforma, Jack Dorsey, hizo sus primeras declaraciones públicas sobre el tema.

A través de una serie de tweets, Dorsey dijo que cree que Twitter tomó la decisión correcta, pues las declaraciones de Trump sentaron un precedente "peligroso" demostrando que "un individuo o corporación tiene poder sobre una parte de la conversación pública global".

Sin embargo, el ejecutivo también señaló que "una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia para promover una conversación saludable".

Hay que señalar que la red social ha impulsado, en los últimos dos años, nuevas políticas y herramientas con la intención de lograr que la interacción entre sus usuarios sea más sana.

En sus comentarios, Dorsey utilizó parte de la declaración oficial de Twitter sobre el motivo de la prohibición de Trump, por ejemplo, que "el daño fuera de línea como resultado del discurso en línea es demostrablemente real, y lo que impulsa nuestra política y aplicación sobre todo".

Dorsey también rechazó las críticas de que la empresa está participando en la censura, y escribió que "una empresa que toma la decisión de moderarse es diferente a un gobierno que elimina el acceso". También dejó en claro que Twitter no se coordinó con otras empresas que también han prohibido o suspendido a Trump en los últimos días.

Su declaración a detalle

Si quieres conocer todo lo que Jack Dorsey escribió pero no quieres entrara a buscarlo a Twitter y traducirlo, no te preocupes, te lo dejamos a continuación:

"No celebro ni me enorgullezco de tener que prohibir a @realDonaldTrump de Twitter, ni de cómo llegamos aquí. Después de una advertencia clara de que tomaríamos esta medida, tomamos una decisión con la mejor información que teníamos en función de las amenazas a la seguridad física tanto dentro como fuera de Twitter. ¿Fue esto correcto? Creo que esta fue la decisión correcta para Twitter. Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública. El daño fuera de línea como resultado del discurso en línea es demostrablemente real, y lo que impulsa nuestra política y cumplimiento sobre todo.

"Dicho esto, tener que prohibir una cuenta tiene ramificaciones reales y significativas. Si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia para promover una conversación saludable. Y un momento para que reflexionemos sobre nuestras operaciones y el entorno que nos rodea. Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública. Nos dividen. Limitan el potencial de aclaración, redención y aprendizaje. Y sienta un precedente que considero peligroso: el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global. El control y la responsabilidad de este poder siempre ha sido el hecho de que un servicio como Twitter es una pequeña parte de la conversación pública más amplia que se lleva a cabo en internet.

"Si la gente no está de acuerdo con nuestras reglas y cumplimiento, simplemente puede ir a otro servicio. Este concepto fue desafiado la semana pasada cuando varios proveedores de herramientas de internet fundamentales también decidieron no alojar lo que consideraban peligroso. No creo que esto haya sido coordinado. Más probable: las empresas llegaron a sus propias conclusiones o se envalentonaron con las acciones de otros. Este momento en el tiempo puede requerir esta dinámica, pero a largo plazo será destructiva para el noble propósito y los ideales de la internet abierta. Una empresa que toma la decisión de moderarse a sí misma es diferente a un gobierno que elimina el acceso, pero puede sentir lo mismo. Sí, todos debemos analizar críticamente las inconsistencias de nuestra política y aplicación. Sí, debemos analizar cómo nuestro servicio podría incentivar la distracción y el daño. Si, necesitamos más transparencia en nuestras operaciones de moderación. Todo esto no puede erosionar una internet global libre y abierta.

"La razón por la que tengo tanta pasión por #Bitcoin se debe en gran parte al modelo que demuestra: una tecnología de internet fundamental que no está controlada ni influenciada por ningún individuo o entidad en particular. Esto es lo que internet quiere ser y, con el tiempo, será más. Estamos tratando de hacer nuestra parte financiando una iniciativa en torno a un estándar descentralizado abierto para las redes sociales. Nuestro objetivo es ser un cliente de ese estándar para la capa de conversación pública de internet. Lo llamamos @bluesky.

"Esto llevará tiempo construirlo. Estamos en el proceso de entrevistar y contratar gente, buscando tanto comenzar un estándar desde cero como contribuir a algo que ya existe. "Independientemente de la dirección final, haremos este trabajo completamente a través de la transparencia pública. Es importante que reconozcamos que este es un momento de gran incertidumbre y lucha para muchas personas en todo el mundo. Nuestro objetivo en este momento es desarmar todo lo que podamos y asegurarnos de que todos estamos construyendo hacia un mayor entendimiento común y una existencia más pacífica en la tierra. Creo que internet y la conversación pública global es nuestro mejor y más relevante método para lograrlo. También reconozco que no se siente así hoy. Todo lo que aprendamos en este momento mejorará nuestro esfuerzo y nos impulsará a ser lo que somos: una humanidad trabajando unida".