Este es el precio 'económico' al que Samsung lanzará su Galaxy S21

Así, el Galaxy S21 partirá de 800 dólares (aproximadamente 15 mil 760 pesos), mientras que el S21 Plus costará unos mil dólares (19 mil 700 pesos), 200 y 400 dólares menos que los mismos modelos de la gama anterior, gracias a un menor coste de los componentes y la decisión de la compañía de ajustar los precios por el contexto económico mundial.

CÁMARA DE ALTO NIVEL

Este dispositivo móvil, de acuerdo con la empresa, incorpora el sistema de cámara profesional "más avanzado y la pantalla más brillante e inteligente".

La cámara del Samsung Galaxy S21 permitirá a los usuarios realizar fotos con una calidad de estudio independientemente de la iluminación y el entorno, así como grabar y editar vídeos con herramientas y funciones que incluyen Inteligencia Artificial para mejorar cada toma.

"Galaxy S21 Ultra 5G es otro ejemplo de cómo Samsung impulsa una innovación significativa, con el fin de que las personas puedan disfrutar experiencias personalizadas, que enriquezcan sus vidas y les permitan expresarse tal como son", señaló al presentar este último modelo TM Roh, presidente y director de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics.

La presentación se hizo en el evento "Samsung Unpacked 2021", celebrado de manera paralela a la feria Consumer Electronics Show (CES).

Su cámara trasera cuádruple -principal, gran angular y dos teleobjetivos- cuenta además con un nuevo sensor profesional de 108MP, desde el que se pueden hacer fotos HDR de 12 bits con colores 64 veces más ricos y un rango dinámico que es tres veces más amplio.

Asimismo, por primera vez en un teléfono Galaxy, se puede disparar en calidad 4K desde cualquier lente, incluyendo las cuatro delanteras y traseras, para conseguir una perspectiva diferente con la misma calidad.

Otra de las novedades de este móvil es que el zoom de la cámara no pierde calidad, ya que el Galaxy S21 Ultra 5G cuenta con un Space Zoom de x100, que funciona con el primer sistema de doble teleobjetivo de Samsung.

Este teléfono estará disponible en negro, plateado, azul marino, titanio y marrón, todos con un acabado mate "para mostrar una apariencia sofisticada y atemporal".

A new Dual Zoom system that is faster, smoother, sharper than any other Galaxy. #GalaxyS21 Ultra #SamsungUnpacked

Learn more: https://t.co/3mNGLqCdlh pic.twitter.com/BWgh4r5Dfd