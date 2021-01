Reese Witherspoon lamenta la muerte de la actriz Jessica Campbell

Así informó la familia de Campbell a TMZ donde dieron a conocer que falleció el pasado 29 de diciembre en Portlan, Estados Unidos.

Los familiares de la actriz aún esperan los resultados del médico forense del condado de Multnomah, para determinar la causa de muerte.

De acuerdo con el testimonio de su prima Sarah Wessling, la muerte de Jessica fue sorpresiva, ya que ese día Campbell, quien actualmente se dedicaba a la medicina naturópata, trabajó un día normal atendiendo pacientes, y al regresar a casa para visitar a su madre y a su tía entró al baño pero nunca salió.

Al encontrar a Campbell en el suelo, su familia intentó reanimarla, al igual que el cuerpo de emergencias pero no obtuvieron resultados.

Días previos a su muerte, la actriz dijo tener molestias relacionadas a un resfrío, aunque nunca confirmó que se tratara de COVID-19.

Jessica Campbell es conocida por su papel en la película Election junto a Matthew Broderick, Chris Klein y la reconocida actriz, Reese Witherspoon, quien la despidió con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Es tan devastador escuchar esto. Trabajar con Jessica en Election fue un placer. Envío todo mi amor a la familia y seres queridos de Jessica”, expresó Witherspoon en la red social.

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE