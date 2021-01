Tras dejar HOY, prohíben la entrada a Arturo Carmona a Televisa

Esta mañana el periodista de espectáculos Alex Kaffie, compartió por medio de su columna semanal que Televisa San Ángel le prohibió la entrada a Arturo Carmona tras finalizar contrato con el programa HOY.

De acuerdo a Kaffie, el actor se habría presentado temprano por la mañana en las instalaciones para acudir a la caja y cobrar los honorarios por haber suplido a 'Burro' Van Rankin durante algunos días.

“Las empleadas del área de ingresos, no le permitieron entrar. ‘Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar”, aseguró.

Según sus palabras, Carmona sufrió un bochornoso momento, pues intentó ingresar en diversas ocasiones, pero el personal se lo prohibió.

Aunque el actor no ha declarado nada al respecto, este jueves compartió a sus seguidores de Instagram que se encuentra en Monterrey, Nuevo León disfrutando de un descanso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arturo Aram Carmona Rodriguez (@arturo.carmona)

DRC