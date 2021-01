Eiza González responde críticas por no hablar español en entrevista

La actriz mexicana Eiza González respondió a las críticas en su contra luego de la difusión de un video en el que aparentemente se habría negado a hablar en español.

El programa El Gordo y La Flaca, de Univisión, presentó un clip en el que se ve cómo su reportera intenta hablar con Eiza, pero ella solo dijo unas palabras en inglés y se dirigió rápidamente a su vehículo.

Dichas imágenes desataron críticas en redes contra la estrella mexicana pues la acusaron de no querer hablar en español.

Sin embargo, Eiza no se quedó callada y a través de su cuenta de Twitter respondió al asunto y advirtió que mostrará el video completo para exponer su versión de los hechos.

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene un lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. Voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás, uno, por qué no respondo; dos, el único momento que hablo es darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia, mientras que una persona camina encima de mí tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado”, escribió la actriz.

De acuerdo con Eiza, no es su obligación hablar de su vida personal a una persona que la acose o le haga bullying en la calle. Además pidió al programa de Univision que muestre “el comportamiento de su reportera abusiva”.

Acusó que en los medios se manipule todo el tiempo información, videos o entrevistas para afectar la imagen pública de los demás y recordó al programa que siempre se ha portado bien con ellos.

“Después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista, sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista caminando encima de mí con una cámara a un centímetro de mi cara”, expresó.

No es la primera vez que la actriz mexicana se defiende por hablar el idioma inglés, ya anteriormente había sido criticada por lo mismo, pues en 2018, tras el éxito de la película Baby Driver, Eiza fue criticada cuando solo respondía en inglés a sus fans.

“Escribo en inglés porque desde hace mucho existe un botón abajo que dice traducir. No entiendo esta cosa de que porque escribo en un idioma global me siento menos mexicana. Es querer buscar qué criticar”, expresó entonces.