Nets de Brooklyn anuncian a James Harden como su nuevo jugador

Después de que la noticia trascendió ayer, la quinteta lo hizo oficial esta mañana de jueves.

Este traspaso involucró a tres equipos y varios jugadores: los Nets traspasaron a Jarrett Allen y Taurean Prince a Cavaliers de Cleveland y a Caris LeVert y Rodions Kurucs, junto con siete futuras elecciones de Draft de la NBA, a Houston Rockets, que también recibieron a Dante Exum, procedente de Cleveland.

"James [Harden] es uno de los anotadores y creadores de juego más talentosos de la Liga y estamos encantados de traer su talento especial a Brooklyn", comunicó el gerente de la organización.

"También, queremos agradecer a los jugadores que se van, para el éxito del equipo y han tenido un impacto enorme en nuestra organización. Ha sido un placer verlos crecer como jugadores y como personas y siempre serán parte de la familia de los Nets".

