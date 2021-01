Selena Gomez anuncia nueva canción en español De una vez

Selena Gomez ha emocionado a sus fans latinos con el anuncio de una nueva canción en español.

Y es que la intérprete de Look At Her Now compartió en sus redes sociales una imagen de ella donde aparece luciendo un vestido floreado acompañada del texto De Una Vez.

Junto a la publicación, la cantante de ascendencia mexicana, invitó a sus seguidores a pre-ordenar su nueva producción con la que parece piensa volverse a dirigir a su público latino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

Junto con el anuncio de Selena, también circularon en redes sociales imágenes de diversas bardas de la CDMX, Monterrey y Guadalajara con el rostro de la cantante junto a la leyenda “De una vez Selena Gomez Baila Conmigo”.

Las fachadas pintadas han sido compartidas por seguidores de la artista de 28 años, quien ha dado “like” a algunas de las publicaciones, por lo que se cree es parte de la promoción de nuevos lanzamientos musicales.

Pues algunos “Selenators” hablan de que posiblemente sean dos canciones en español las que lance Gomez.

Selena, en entrevistas a distintos medios, ya había confirmado sus planes de lanzar nuevos temas en español y no sería la primera vez que lo hace para el público latino. Antes ya se había escuchado Taki Taki y la segunda versión de Who Says.

La campaña se ha replicado también en muros de Brasil.