Samsung sorprende con su Galaxy S21 en la CES

"Galaxy S21 Ultra 5G es otro ejemplo de cómo Samsung impulsa una innovación significativa, con el fin de que las personas puedan disfrutar experiencias personalizadas, que enriquezcan sus vidas y les permitan expresarse tal como son", señaló al presentar este último modelo TM Roh, presidente y director de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics.

Este dispositivo móvil, de acuerdo a la empresa, incorpora el sistema de cámara profesional "más avanzado y la pantalla más brillante e inteligente".

La cámara del Samsung Galaxy S21 permitirá a los usuarios realizar fotos con una calidad de estudio independientemente de la iluminación y el entorno, así como grabar y editar vídeos con herramientas y funciones que incluyen Inteligencia Artificial para mejorar cada toma.

Su cámara trasera cuádruple (principal, gran angular y dos teleobjetivos) cuenta además con un nuevo sensor profesional de 108MP, desde el que se pueden hacer fotos HDR de 12 bits con colores 64 veces más ricos y un rango dinámico que es tres veces más amplio.

