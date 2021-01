Armie Hammer responde a las acusaciones sobre canibalismo y acoso

Después de que el actor estadounidense, Armie Hammer, se convirtiera en foco de atención en redes sociales tras surgir acusaciones en su contra que lo señalan de presunto abuso sexual y canibalismo, éste ha rotó el silencio pronunciándose al respecto.

De acuerdo a un comunicado de Hammer recogido por Variety, éste ha decidido abandonar el proyecto cinematográfico que tenía con Jennifer López, 'Shotgun Wedding', debido a que considera que 'no puede dejar a sus hijos por varios meses para el rodaje de la cinta', tras los 'crueles ataques en su contra'.

"No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello", señaló el actor de 34 años en el comunicado.

Las acusaciones que volvieron tendencia a Hammer en redes sociales, muestran presuntas conversaciones con otras mujeres a quienes expresa sus 'fantasías sexuales y caníbales'.

"Quiero verlo todo. Quiero ver tu cerebro, tu sangre, tus órganos, cada parte de ti. Definitivamente lo mordería o trataría de folla..., no estoy seguro, probablemente ambos (...) Marcarte, tatuarte, marcarte, rapar tu cabeza y quedarme con tu pelo, cortar un pedazo de tu piel y hacerte cocinarlo para mí (...) Cuando te diga que te cortes tus muñecas y uses la sangre como lubricante anal", se lee en las capturas de pantalla de las supuestas conversaciones que se han viralizado en la red gracias a una cuenta llamada 'House of Effie'.

Asimismo un portavoz de la producción 'Shotgun Wedding', confirmó la salida de Armie de ésta, además de agregar que apoyaban su decisión.