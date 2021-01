El misterio de WandaVision

"La Bruja Escarlata" irrumpió en los cómics en 1964 y "Visión" en 1968. Décadas después, llegaron a proyectos animados, luego al cine y a partir de mañana se les verá en la serie WandaVision, la cual ha generado una gran expectativa entre el público.

Este 15 de enero la plataforma Disney+ estrenará dos capítulos de este proyecto, dirigido por Matt Shakman y escrito por Jac Schaeffer, el cual se sitúa después de los sucesos narrados en la película Avengers: Endgame. Cada viernes arribará otra emisión.

WandaVision combina la comedia de situación clásica con el universo cinematográfico de Marvel para continuar la historia de "Wanda Maximoff" (Elizabeth Olsen) y "Visión" (Paul Bettany), una pareja de superhéroes con una vida aparentemente ideal que empieza a sospechar de la realidad.

Completan el elenco Kathryn Hahn como "Agnes" y Teyonah Parris como "Monica Rambeau", a quien el público conoció en Capitana Marvel. Kat Dennings retomará su papel como "Darcy", de Thor, y Randall Park volverá a interpretar a "Jimmy Woo", de Ant-man and The Wasp.

Las primeras reacciones hacia la serie de críticos y sitios especializados ya se encuentran en la red, en su mayoría son opiniones positivas.

"#WandaVision es realmente diferente a todo lo que el MCU ha sacado antes. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Es una maravilla de ver. Está tan comprometida con la estructura narrativa de la comedia de situación que se siente como un riesgo audaz, pero vale la pena y construye un misterio. Es asombroso", escribió Brandon Davis.

"Vi #WandaVision ayer. Los dos primeros episodios son un divertido homenaje a las comedias de situación de los sesenta y el tercero es el más interesante del grupo. No puedo esperar al próximo episodio para desentrañar el misterio de lo que le está sucediendo a Wanda", comentó Nathaniel Brail.

Legendarias comedias como Hechizada, I Love Lucy y The Dick Van Dyke Show han sido una gran influencia para WandaVision. Según comentó Elizabeth Olsen a la agencia EFE, la serie podría acercar a las nuevas generaciones a la historia de las sitcom (serie cómica de televisión o de otra plataforma audiovisual que se suele desarrollar con los mismos personajes y escenarios cada capítulo).

"Wanda Maximoff" y "Visión" serán vistos como la pareja ideal de una sitcom de los años 50 con casa con jardín exterior, humor simple, vecinas chismosas y acción en blanco y negro.

El viaje de "Scarlet Witch" va más allá, ya que en cada emisión toca una época diferente de las sitcom. Elizabeth Olsen y Paul Bettany modifican sus voces y gestos, debido a un misterio que trastoca el tiempo en este surrealista, pero fascinante mundo que mezcla la comedia con los superhéroes.

En entrevista con Efe, Olsen comentó que ella vio justamente series como Hechizada y The Mary Tyler Moore Show en el canal Nick at Nite. Le parecen muy divertidas y celebra que WandaVision tenga algo de ellas.

"Con nuestra serie, se trataba sobre todo, como reparto, de tener las mismas referencias, de tener el mismo nuevo lenguaje de sitcom. Así que hicimos esta especie de campamento de entrenamiento con nuestro director, Matt Shakman, y nuestra guionista, Jac Schaeffer. Para cada episodio teníamos todos una serie específica como referencia, de manera que pudiéramos saber en qué mundo estábamos.

"La gente se ha estado preguntando '¿cómo es que es diferente esta Wanda?'. Pero simplemente estamos en un mundo diferente, jugando con las reglas de un mundo diferente. Y este mundo es el de una sitcom estadounidense; depende de cada época, y así es como nuestros personajes evolucionarán y cambiarán".

Sobre su relación con Paul Bettany, Olsen informó que se llevan muy bien y que ambos tienen en común diversas características; una de ellas es que siempre se preparan de más a la hora de trabajar.

"La suerte con Paul es que él y yo tenemos una manera muy similar de trabajar. A los dos nos gusta prepararnos de más, pero a algunos actores no les gusta eso porque hay una naturaleza sorprendente en no prepararse de más y en permitirte que te sorprendan o lo que sea. Pero a él y a mí nos gusta prepararnos de más para que podamos olvidar nuestro trabajo cuando lo estamos haciendo y simplemente interpretar la escena. Creo que hemos desarrollado mucha confianza entre los dos para permitirnos ser muy estúpidos, equivocarnos y tomar malas decisiones, y aun así estar ahí el uno para el otro", comentó.

El director, Matt Shakman, recién reveló al portal Comicbook que a la hora de diseñar la serie no solo se inspiraron en las series sitcom, sino también en tres cómics, que son The Vision and Scarlet Witch, de Steve Englehearts, House of M, el reciente evento cósmico y la exitosa historieta de Tom King, The Mision.

"Creo que lo bueno de MCU es que están construyendo sobre todo lo que vino antes y haciendo algo completamente nuevo y original, muy parecido a cada uno de esos cómics. Esos artistas y escritores tomaron lo que había venido antes y crearon algo nuevo, y eso es lo que estamos tratando de hacer", dijo Matt.