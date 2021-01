Cámaras para tránsitos de Torreón buscan generar una cultura de respeto, dice alcalde

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que equipar a los agentes de Tránsito y Vialidad con cámaras corporales y en sus patrullas es un proyecto en el que se busca generar una cultura del respeto a la autoridad con los ciudadanos.

Confirmó que dicho equipamiento ya ha comenzado, por lo que confió en que los elementos de la corporación y la ciudadanía tendrán mayor seguridad respecto al trato que se tenga en los operativos de vigilancia, en los recorridos en vialidades y en cada punto en el que se instalen para verificar el reglamento de movilidad de la ciudad.

"Yo creo que estamos en una etapa en donde, pues que el ciudadano sienta también la tranquilidad y los mismos agentes de tránsito, de que su trabajo tiene que ser transparente, esas cámaras van a servir para que queden grabadas las circunstancias en las cuales se detiene a alguien, se le levanta una infracción, buscar respeto de la autoridad al ciudadano y del ciudadano a la autoridad", expuso.

Precisó que la meta es equipar a la totalidad de los elementos con las cámaras corporales, así como que todas las patrullas puedan tener sus dispositivos para que puedan captar lo que ocurre en la zona de pasajeros, en la zona de circulación frontal y con los propios elementos en cabina.

Sin embargo, señaló que aún no se cuenta con una cantidad fijada para la adquisición e instalación de los productos, únicamente dijo que "no tengo el dato, no tengo ahorita el costo de cada cámara, pero no es tan costoso".

El anuncio de la instalación de las cámaras de videovigilancia en unidades y personal de Tránsito lo realizó el martes el jefe de la corporación, Alejandro Gutiérrez, quien dijo que durante la primera etapa de ese proyecto se dotarán de dichas herramientas a 12 vehículos que operan en la guardia nocturna, estimó además que el equipamiento formal será completado en un lapso de aproximadamente 90 días.