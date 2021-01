Katy Perry anuncia colaboración con Pokémon por su 25 aniversario

El 27 de febrero de este año se cumplen 25 años del lanzamiento de los juegos Pokémon Red y Pokémon Blue, precursores de la franquicia que más tarde continuaría lanzando otros títulos, demás de juegos de cartas, Anime, Manga y un sin fin de productos con las 'criaturas de bolsillo'.

Como parte de su aniversario, la cantante Katy Perry ha anunciado su colaboración con Pokémon en lo que al parecer será un lanzamiento musical.

La imagen en cuestión compartida por la cuenta oficial de Pokémon en Instagram, muestra a Perry junto a la emblemática cola de 'Pikachu'.

"No puedes tener una fiesta sin una lista de reproducción, y ninguna lista de reproducción está completa sin Katy Perry ¡Estén atentos para más sorpresas musicales emocionantes este año, Entrenadores!", agregaron en la publicación.

Además un video que celebra los 25 años de la franquicia muestra en sus últimos segundos un disco de vinilo mientras se escucha a Perry decir la palabra 'Electric'.

The games.

The cards.

The series.

The memories.

Sometimes you start out catching Pokémon…but you end up catching feelings.

We’re kicking off our 25th anniversary celebration with a walk down memory lane! Spot anything familiar?https://t.co/M1oqKCJnXP#Pokemon25 pic.twitter.com/14MAD6lREt