Culpan a Harry Styles de la separación de Olivia Wilde y Jason Sudeikis

Después de que a principios de 2020 se confirmara la separación de Olivia Wilde y Jason Sudeikis, aseguran que el actor busca recuperar el amor de la actriz, a quien hace días se le relacionó sentimentalmente con el cantante británico Harry Styles.

No obstante, parece que Sudeikis no pierde la esperanza de reconciliarse con Wilde, así lo informó US Weekly tras señalar que el histrión está “desesperado” por recuperarla.

El actor de 45 años confía en que la nueva relación de su ex con Styles sea “solo una fase” y que él y Wilde puedan volver a estar juntos para “recuperar su familia”.

Según los reportes, Olivia y Jason se separaron a principios de año, pero las fuentes afirmaron que su compromiso terminó en noviembre.

Recientemente, Wilde despertó los rumores de romance con Styles tras ser vistos tomados de las manos en la boda del mánager del cantante en Montecino, California.

Sudeikis y Wilde se conocieron en 2011 y se comprometieron en 2012. Tienen dos hijos juntos: Daisy, de cuatro, y Otis, de seis.

Fuentes cercanas a Styles insisten en que el cantante de Watermelon Sugar "no rompió el compromiso", como se ha llegado a mencionar.

Y es que allegados a Sudeikis aseguran que la separación entre los actores sucedió 'después de que ella ya se había acercado a Harry' en el set de su próxima película, Don't Worry Darling.

"Ya sea que Harry lo sepa o no, él fue el motivo de la separación", dijo una fuente de Sudeikis a US Weekly.

Las fuentes afirmaron recientemente que la actriz, de 36 años, y el comediante, de 45, discutieron sobre el vínculo “cada vez más cercano” de ella con Harry, de 26, al intercambiar mensajes coquetos durante el rodaje de la nueva película que Wilde está dirigiendo.