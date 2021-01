El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, celebró que durante este miércoles haya iniciado de manera oficial la vacunación contra el COVID-19 en la Comarca Lagunera de Durango, toda vez que Torreón ha sido uno de los pocos puntos del país en los que se estaban aplicando dosis para personal médico y de enfermería que está en el primer frente de atención a la pandemia.

Zermeño consideró que se trata de una noticia positiva y que beneficia directamente a las ciudades de La Laguna de Coahuila, esto al tenerse una zona conurbada y en la que impactan de forma directa las situaciones sociales que ocurren entre las entidades.

“Claro, pues vivimos en la misma región, o sea, no es distinto Gómez Palacio y Lerdo de Torreón, la gente vive y se mueve de un lado a otro, tenemos que ser solidarios en toda la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango”.

Reiteró que de parte del Ayuntamiento de Torreón siguen listos para apoyar la logística que determine el Gobierno Federal para el siguiente proceso de vacunación, mismo que beneficiará a los adultos mayores de 60 años y mediante un proceso masivo de distribución que ya se puso en marcha formalmente desde ayer martes.

En tanto, indicó que se siguen otorgando transportes gratuitos y seguros a los miembros del sector salud en Torreón que están aún en las listas de vacunación contra el COVID-19, organización que tiene entre el propio Gobierno Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud a nivel estatal.

“Sigue el proceso, no se ha detenido y van a seguir llegando (vacunas) para que este proceso continúe en la medida en que las posibilidades lo permitan… En este momento (se apoya) con camiones para el traslado de médicos, enfermeras, con combustible, gasolina, diésel, y con todo lo que nos han solicitado, con la Academia de Policía que la hemos habilitado para camas de recuperación, entrega de cubrebocas, en fin, seguimos trabajando”.

El alcalde de Torreón también tuvo un momento para reflexionar sobre lo ocurrido el fin de semana pasado en un antro de Gómez Palacio, mismo en el que se realizaban festejos masivos y sin respetar las medidas de prevención del contagio del COVID-19.

Lamentó que sigan registrándose dichas situaciones, mismas que “todo el mundo” que representan riesgos a la salud pública.

“A ver ya lo sabe todo el mundo, lo que no puedes es abusar con eventos en donde se pone en riesgo la salud de todos, afortunadamente aquí no hemos tomado las medidas drásticas que se han tenido que tomar en Nuevo León, en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde ya los restauranteros están al borde, que pues ahora sí de un colapso económico, aquí se sigue trabajando y simplemente hacer un llamado a todos, cuidarnos, a mantener la disciplina sanitaria, no hay de otra”.