Entrar a Liguilla, el primer objetivo de Héctor 'Pity' Altamirano

Héctor Altamirano, entrenador del Club Querétaro, aseguró que no ha visto el video de la Comisión de Arbitraje, en el cual su presidente, Arturo Brizio, defendió la labor de Adalid Maganda, figura polémica en la fecha inaugural del Guardianes 2021.

El trabajo de este silbante causó mucha discusión el domingo, cuando el Toluca venció 3-1 a los Gallos Blancos. "El único video que he visto ha sido del partido, de lo que hizo mi equipo, de ese tema [el arbitraje] hay gente que tendrá que hablar", comentó el también conocido como el "Pity", esta mañana en teleconferencia.

Brizio, titular de los jueces de la Liga MX, respaldó lo realizado por Maganda, aunque todavía han quedado dudas sobre el actuar de este nazareno, quien también ha señalado acciones racistas de su mismo jefe.

"En mi corta trayectoria como entrenador, he intentado hablar más de lo que dejó mi equipo. No es mi estilo hablar del arbitraje, si un día lo hago, que me recuerden que alguna vez dije esto", añadió el timonel queretano, quien alista el partido de este fin de semana, ante el Atlas.

El cotejo de este domingo junta a dos clubes necesitados de puntos para escapar de la zona de multa económica de la tabla de cocientes. Los Gallos Blancos se ubican en la posición 14 y los rojinegros en el 18. Altamirano, en su primer torneo completo al frente de los emplumados, aseguró que su enfoque va más allá, sin perder la mirada en este tema.

"Hablamos de trascender, esa es nuestra idea. No dejamos a un lado el tema de la porcentual; peleamos por una Liguilla. No arrancamos de la mejor manera, tenemos muchas cosas por ajustar y con el rendimiento conseguiremos victorias. En lo personal y en cuerpo técnico, no tenemos otra idea", comentó.

"Como cuerpo técnico, tenemos claro dónde queremos estar, que sea un equipo que siempre salga a ganar y que el jugador sepa que, a la medida en la que crezcamos, conseguiremos más victorias".