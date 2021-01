Lugares que debes visitar en CDMX si eres fanático de Harry Potter

El alcance de Harry Potter ha sido tal, que no hay lugar en el mundo que no cuente con sitios bajo la temática de esta saga, y la CDMX no se queda atrás.

Aquí te contamos sobre los lugares que no puedes dejar de visitar si eres seguidor del mago más famoso del mundo. Incantatum Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨ (@incantatum_cdmx) Este lugar te hará sentir como si estuvieras en el gran comedor de Hogwarts. Sus largas mesas y bebidas te permitirán recrear icónicos momentos de las películas. Puedes pedir una cerveza de mantequilla, nachos estilo Weasly o hamburguesas Snape. Uno de los grandes encantos de Incantatum son las malteadas con nombres mágicos como Dobby, amortenia o mandrágora. También puedes acudir a los clubs de duelos mágicos, noches temáticas y una sesión para los fanáticos. Pueden prepararte un pastel exactamente igual al de Harry para tu cumpleaños si lo deseas. El Caldero Chorreado Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Caldero Chorreado (@el.caldero.chorreado) Al igual que el pub que solían visitar Harry, Hermione y Ron. este restaurante ofrece una gran variedad de platillos mágicos. El menú está inspirado en el para del merodeador, y tiene como opciones sangre de dragón o burritos de troll. En su decoración posee cuadros que se asemejan a los que tenían movimiento en las películas, además que El Caldero Chorreado es patrocinador oficial de los Black Sabers, equipo de quidditch mexicano. Casa Asher Potter Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HarryPotter_ES (@harrypotter_es) La familia Manahem Asher Silva Vargas posee el record Guinnes de tener la mayor cantidad de objetos coleccionables de la saga. Con alrededor de 3,000 artículos, poseen entre bufandas, figuras de acción, escobas, varitas, dragones y hasta una piedra filosofal. El éxito de su colección es tan grande que ahora son expuestos en un museo, donde también puedes disfrutar de proyecciones de las películas, una tienda de recuerdos y una cafetería que ofrece, entre diversas opciones, la famosa cerveza de mantequilla. El Mesón de los Tres Magos Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Alicia Alba (@anaaliciaalba) Respetando el estilo londinense de las películas, la entrada a este sitio es la clásica cabina telefónica de la ciudad inspirado en su totalidad en Harry Potter y el cáliz de fuego (aunque también podríamos pensar en Doctor Who). Entre sus platillos tiene pociones como la multijugos. Su decoración está ambientada tal cual lo viste en los films, incluyendo los más recientes como Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Mesón De Los 3 Magos (@mesondelos3magos)