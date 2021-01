Instalan cámaras en patrullas viales de Torreón

Agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón ya cuentan con cámaras de video para dejar constancia de su labor, tanto al interior de las patrullas como en su accionar individual. Así lo confirmó ayer martes el titular de la corporación, Alejandro Gutiérrez Zamudio, quien precisó que por el momento se opera bajo modalidad "piloto", con el objetivo de ajustar las necesidades técnicas, legales y operativas para que la videovigilancia de los elementos pueda ser completa en los próximos meses.

"Tenemos en prueba un equipo completo de una patrulla con sus elementos con la 'bodycam' y cada patrulla va a traer tres cámaras: una en el frente, una en el interior con audio y una en la parte trasera. Por motivos de la terminación del año, papeleos, no se pudo ahorita en diciembre, ya ahorita está caminando, nomás hubo que cambiar ahí algunas fechas por cuestiones de los contratos", explicó.

Gutiérrez indicó que por el momento solamente habrá 12 unidades de guardia nocturna, junto con sus elementos, que cuenten con las cámaras de vigilancia y su respectivo resguardo de material gráfico; en un lapso de 90 días se pretende abarcar la totalidad de la corporación.

El jefe de Tránsito expuso que la vigilancia de las cámaras será regulada en todo momento por los reglamentos correspondientes, por lo que ese mismo lapso para terminar de equipar a las unidades y los elementos servirá para que se puedan adecuar los marcos legales.

De forma preliminar se informó que el material grabado mediante esas nuevas cámaras podrá estar respaldado solamente en periodos de entre 15 días y un mes, posteriormente será eliminado de todos los archivos municipales según marca la ley.

LLAMA A RESPETAR A LOS AGENTES

Al margen de dicha tecnología, Gutiérrez llamó a la ciudadanía a que mantengan un respeto por el trabajo de los agentes, además de evitar mayores inconvenientes por multas respetando en todo momento los reglamentos y límites de velocidad.

"Tenemos tres meses que no hemos tenido ningún problema de esa índole (altercados con ciudadanos), la ciudadanía nos ha apoyado en eso mucho... Nuestra labor es evitar accidentes, que la gente no maneje en estado de ebriedad, se puede prestar a muchas cosas, que si estamos cazando a la gente... No es cazarlos", subrayó. Confirmó que se siguen realizando diversos operativos en las vialidades de alta circulación, así como acciones de vigilancia en sectores comerciales y gastronómicos.

Precisamente sobre los altercados que han dejado de registrarse entre ciudadanía y agentes de Vialidad, en contraste con lo ocurrido entre los años 2019 y 2020, el propio alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, destacó el trabajo de Alejandro Gutiérrez, y pidió a la ciudadanía mantener el respeto a los reglamentos para evitar nuevos incidentes en el futuro próximo.

"De la corporación ahí están los resultados. Yo me comprometí a hacer de Torreón una ciudad más segura; desde un principio hemos invertido en capacitación, abrimos la Academia de la Policía, que ya no había, han egresado más de 400 policías", puntualizó.

