Desaprueban ubicación de ciclovía en Torreón

La ciclovía en la calzada Colón entrará en operación el viernes con la inconformidad del sector comercio, pues considera que esta infraestructura podría ser más útil en zonas con mayor flujo de ciclistas como las industriales, además de que entorpecerá el tráfico, al ceder un carril vehicular.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que no hay un diálogo adecuado con la administración municipal, por lo que no hubo una socialización del proyecto.

"Se hacen las cosas y luego quieren explicarlas, cuando ya hay un problema, no hay una socialización de la misma, es difícil trabajar así pero ha sido una constante, son pocos los funcionarios que realmente atienden y al alcalde no le interesa tener una relación con la Iniciativa Privada", expresó.

Señaló que el consejo general de la Canaco coincidió en que la Colón no era el mejor lugar para la construcción de una ciclovía y que ocupará un gran espacio, pese a que hay áreas prioritarias donde se deben dar mayor seguridad a los ciclistas, como las que llevan a las industrias.

"No estamos en contra de las ciclovías, es una tendencia a nivel mundial donde se deben respetar los derechos del peatón y del ciclista, que siempre se han minimizado para priorizar el uso del vehículo pero no es la mejor opción, no estuvo platicado, no estuvimos de acuerdo y aún así se hizo", comentó.

Sobre la vialidad se han colocado ya algunos señalamientos y pintura. De acuerdo a un diagnóstico del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), al eliminar un carril vehicular de la calzada, el recorrido del bulevar Independencia al Revolución en automóvil tomaría cerca de tres minutos más, pero a cambio se ofrecería un espacio seguro para los ciclistas en la Colón.

Cuerda Serna insistió en que hay vialidades donde son muy necesarias las ciclovías, como en el bulevar Mieleras o el Periférico, donde día con día hay trabajadores que se trasladan en bicicleta, con todos los riesgos que ello conlleva, pues no hay espacios seguros para su desplazamiento.