Preocupa al IMSS en Coahuila llegada de nueva cepa de COVID-19

Preocupa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila la llegada a México de la nueva cepa variante del SARS-CoV-2 pues al ser más transmisible que los anteriores virus podría acelerar los contagios y por ende ocasionar un incremento en la demanda hospitalaria.

"Esa es la preocupación, por eso tenemos que seguir guardando la sana distancia, aislamiento en nuestras casas, la no convivencia multitudinaria, el uso de cubrebocas de manera adecuada. ¿Por qué?, porque si la cepa ya está identificada que tiene alta capacidad de transmisibilidad y de contagio, si bien teníamos una demanda ya conocida y eso a veces con riesgo de rebasar, esto sería que se aceleraría el contagio y podría incrementar la demanda", declaró Leopoldo Santillán Arreygue, titular de la Oficina de Representación en el IMSS de esta entidad.

Dijo que el Seguro Social mantiene vigilancia epidemiológica continua y que la Secretaría de Salud federal ya está estableciendo mecanismos de cercos sanitarios e investigación para evitar la propagación si fuera el caso "Y nosotros estamos alineados a ellos", subrayó.

Recientemente se informó que un extranjero de 56 años es el primer caso detectado en México de la nueva cepa variante y que el contagio se identificó a finales de diciembre del año pasado. Las autoridades sanitarias dieron a conocer que el hombre se encuentra intubado en un hospital de Matamoros, Tamaulipas. También se difundió un posible caso en Nuevo León.

Santillán Arreygue comentó que la ocupación hospitalaria total en hospitales reconvertidos para la atención del COVID-19 en Coahuila es del 58 por ciento de un total de camas de 670 con una capacidad de expansión en una etapa crítica de hasta 815. "Y en una crisis, pueden ser hasta mil", afirmó.

PIDEN ATENDER MEDIDAS SANITARIAS

Por su parte, Alberto Salas Cepeda, coordinador médico de la Mesa de Salud en La Laguna, dijo que preocupa la nueva cepa variante del SARS-CoV-2 y agregó que "es una realidad que las cepas mutantes estoy seguro que las tenemos aquí en México, ya se detectó por el Indre (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) la primera y estoy seguro que hay mucho más, nada más que no tenemos la capacidad de ubicarlas. Yo creo que es tanta la relación, los intercambios de vuelos, que tenemos que es una realidad que así se diseminó la primera cepa, la segunda va a pasar lo mismo, es una realidad que no podemos contener. Aquí el punto clave es que las medidas no las bajemos, es bien importante porque esta cepa aunque no tiene más capacidad de incrementar la mortalidad, sin embargo si es mucho más virulenta, y eso nos va llevar a los hospitales gente que se puede complicar".