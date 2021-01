Municipio de Torreón estará atento al Plan Nacional de Vacunación

El Municipio de Torreón se mantiene atento a las determinaciones de la Secretaría de Salud federal respecto al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, toda vez que siguen arribando dosis a territorio nacional y ha comenzado la distribución masiva de las mismas en los hospitales del país.

Al respecto brindó mayores detalles el alcalde Jorge Zermeño Infante, quien afirmó que las autoridades locales harán "lo posible" por seguir apoyando la logística de las autoridades de salud federal en temas de vacunación, tal como lo han venido haciendo con el personal de los hospitales que han trasladado mediante camiones municipales, todo bajo protocolos sanitarios y de acuerdo a la propia organización federal y estatal.

"Continúa la vacunación en los términos en los que lo ha planteado el Gobierno federal, primero al personal médico, posteriormente empezarán con adultos mayores y espero que avance a una mayor velocidad esto. No nos corresponde a nosotros, estamos coadyuvando en toda la logística, estamos prestando camiones, combustible, para el traslado de médicos y enfermeras todos los días, todo lo que nos han pedido seguimos colaborando para que avance este plan de vacunación", indicó.

Zermeño Infante además admitió que con la próxima vacunación de los adultos mayores se tendrá un esquema diferente en cuanto a la organización, misma que deberá de ser el propio Gobierno federal el que precise los lugares de aplicación de dosis, la forma en la que serán seleccionados, notificados y recibidos todos los beneficiados, detalles que esperan tener pronto en el plano local.

"Habría que ver de qué manera porque ya no es una población que está en un solo lugar, ahorita se ha hecho porque van médicos y enfermeras de un hospital y se les traslada...En el tema de los adultos mayores no sé cuál será la logística que adopte la Secretaría de Salud, pero yo creo que seguiremos coadyuvando en el traslado, aunque no está claro", manifestó.