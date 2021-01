Pasarán Volver al futuro hoy en la TV

Los fanáticos de la saga de Volver al futuro recibirán hoy una grata sorpresa a través del Canal 5 de televisión abierta.

Este miércoles en punto de las 8:15 de noche, el canal proyectará Volver a futuro, la película de 1985 que llegó para quedarse.

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Crispin Glover, Lea Thompson y Thomas F. Wilson conforman el elenco de la cinta dirigida por Robert Zemeckis.

El largometraje relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron.

Eventualmente, cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron.

Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del doctor Emmett Brown para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos.

De acuerdo con varios blogs, Zemeckis y Gale escribieron el guion cuando este último reflexionó sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de su padre si ambos hubiesen asistido a la misma escuela.

Diversos estudios rechazaron el libreto hasta que la producción Romancing the Stone (1984), dirigida por Zemeckis, alcanzó el éxito en taquilla.

Tras esto, Universal Pictures dio luz verde al proyecto, estando Spielberg como productor ejecutivo.

Al principio, se invitó al cantante canadiense Corey Hart para que realizara las audiciones correspondientes para el rol estelar de McFly, pero rechazó la propuesta.

De forma similar, Eric Stoltz participó en las pruebas de selección para el mismo papel, justo cuando Michael J. Fox se hallaba ocupado en la producción de la serie televisiva Family Ties.

No obstante, durante el rodaje, los productores decidieron que Stoltz no era el adecuado para el rol, así que Fox nuevamente consideró encarnar a Marty McFly, ingeniándoselas para poder participar tanto en Back to the Future como en Family Ties.

Este tipo de retrasos en la producción hizo que se regrabaran algunas escenas durante la posproducción de la cinta, con tal de poder estrenarla el 3 de julio de 1985.

La película, Volver al futuro, es considerada de culto. Siempre que se proyecta es muy vista y genera comentarios en redes sociales.