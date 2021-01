Busca regidora ser alcaldesa en Madero

La regidora con licencia del municipio de Francisco I. Madero, Maribel Coronado presentó la tarde de este lunes, ante el Comité Municipal del Partido Acción Nacional su preregistro para obtener la candidatura a la alcaldía.

Dijo que cumpliendo con la convocatoria que emite el partido, presentó su documentación pues hoy 13 de enero es el último día para que las interesadas en participar manifiesten su intensión, ya que por equidad de género la convocatoria se lanzó para la designación de una mujer y en un lapso de hasta 48 horas se le notificará si cumple con los lineamientos.

Manifestó que hasta ayer no había otra aspirante a la candidatura y de ser la única pues solo esperaría a que las fechas emitidas por las autoridades electorales para el registro para luego iniciar con el periodo de campaña.

"Yo participé en el 2018 por la alcaldía y al no obtener en ese momento la confianza de las personas y solo quedé como regidora de minoría y en esta ocasión se me da la oportunidad de volver a participar y la intensión es trabajar por el municipio, porque siempre he pensado que Madero puede estar mucho mejor y considero que tengo que trabajar empoderando a persona de bien".

Agregó que todo indica que en esta elección, pese a la pandempia habrá una importante participación ciudadana, por lo que se dijo confiada de que en esta contienda si habrá democracia.

"Esperamos que la gente si tendrá la oportunidad de decidir quién quiere que gobierne".