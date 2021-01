Herrea confiesa que si ha habido promotores le han ofrecido dinero

Tras algunas semanas de salir del banquillo del América, el "Piojo" Herrera fue mencionado en el reportaje "El cártel del gol", del cual se deslindó de los señalamientos de alguna vinculación con el promotor Greg Taylor, aunque confesó que sí ha habido promotores de futbolistas que le han ofrecido dinero.

"Conocí a Greg cuando era el representante de Raúl Jiménez, lo salude un par de veces, pero ya.

"Todos conocen que yo me manejo solo, no tengo promotor, aunque sí me ha pasado cuando un promotor le ofrece dinero a un entrenador, me han dicho 'si se lo llevan hay tanto', entonces yo les digo que en lugar de andar repartiendo dinero, bájale el precio al jugador y el chavo llega a donde quiere jugar, mi dinero me lo gano en la cancha, en lugar de andar robando y repartiendo el botín, bájale el precio, creen que son los dueños de los jugadores, los promotores se equivocan con los entrenadores", confesó el "Piojo" en entrevista para Telemundo.

Además el "Piojo" mencionó hasta donde llega la función de un técnico en un posible fichaje y dio como ejemplo la vez que quiso traer al holandés Luuk de Jong al América.

"Con Luuk de Jong, me dijo Mauricio Culebro que en un año, yo hablé con él jugador y ledije 'oye yo te necesito ahorita, no necesito un jugador en un año', él no conocía nada de México, mandó al papá a conocer las instalaciones, pero decidió que no, y ya muchas gracias, hasta luego", puntualizó el extécnico de la Selección Mexicana.