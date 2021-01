Zayn Malik comparte número de teléfono y sorprende a fans

El cantante británico no es el único que ha recibido regalos este martes, pues decidió publicar un misterioso número de teléfono que ha sorprendido a quienes se han atrevido a llamar.

Y es que al otro lado de la bocina suena la voz del propio Malik revelando que será el próximo 15 de enero, cuando sus fans podrán escuchar su nuevo álbum Nobody is Listening.

Pero no se conformó con ese anuncio, ya que si se pulsa en el teclado cualquier número del 1 al 9, se puede escuchar un adelanto de una de las canciones de su esperado disco.

IT WORKS GUYS LISTEN IT ITS THE ALBUM pic.twitter.com/3Thn08Svtu