Podrían trabajar juntos en película Cristian presenta a su nuevo amor

Javier Bardem y Nicole Kidman están negociando su incorporación a Being The Ricardos, la próxima película del director y guionista Aaron Sorkin (The West Wing).

El portal Deadline detalló ayer que, si finalmente llegaran a un acuerdo, Bardem y Kidman interpretarían en esta cinta a la pareja formada por el cubanoestadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva I Love Lucy (1951-1957).

Being The Ricardos, se centrará en una semana de producción de I Love Lucy, atravesada por una crisis personal y profesional del matrimonio.

Amazon Studios y Escape Artists están detrás de esta película que, en principio, Sorkin solo iba a escribir pero que después decidió también afrontar como director.

A la espera de que se resuelvan las negociaciones tanto con Kidman como con Bardem, tampoco se sabe con certeza una fecha de inicio para el rodaje de Being The Ricardos, debido a la incertidumbre que la pandemia ha provocado en Hollywood. Sorkin es uno de los autores más prestigiosos del panorama audiovisual contemporáneo gracias a los apasionados y brillantes guiones de series como The West Wing (1999-2006) o The Newsroom (2012-2014) y de películas como A Few Good Men (1992), The Social Network (2010) o Steve Jobs (2015).

Ganador del Oscar al mejor guion original por The Social Network, Sorkin también probó suerte en la dirección con Molly's Game (2017) y con la muy reciente The Trial of the Chicago 7 (2020), que figura como una de las aspirantes principales para los Oscar que se celebrarán en abril.

Por su parte, Bardem se llevó el Oscar al mejor actor de reparto por No Country for Old Men (2007), su última cinta hasta la fecha es The Roads Not Taken (2020) de Sally Potter, y tiene pendiente de estreno la nueva versión de Dune con Denis Villeneuve como cineasta y Timothée Chalamet como protagonista.

Finalmente, Kidman, ganadora de la estatuilla a la mejor actriz por The Hours (2002), presentó en 2020 la serie The Undoing en HBO y el musical The Prom en Netflix.

Han pasado un par de años desde que el cantante Cristian Castro se separó de su última esposa, la violinista Carol Victoria Urbán, por lo que él ha asegurado que ya ha dado paso a una nueva historia en su vida junto a otra mujer.

Se trata de una joven de nombre Maite, quien ha logrado que el hijo de Verónica Castro y el fallecido comediante Manuel "El Loco" Valdés, pudiera volver a creer en el amor, dejando atrás lo que llamó sus "fracasos sentimentales". "Después de mucho tiempo, años, de estar soltero, ustedes saben todo por lo que ha pasado, mis fracasos sentimentales...", fue la frase con la que inició su mensaje el intérprete de Azul.

El cantante afirmó en su publicación de Instagram que hacía pública su relación luego que estaba interesado en que sus fans la conocieran, además para disipar dudas sobre su vida personal.

"Lo que más deseo es que la vida nos brinde sus bendiciones", afirmó el cantante de 46 años, padre de Rafaella, Mikhail Zaratustra y Simone Candy Castro.

Recordemos que Cristian Castro ha estado casado en tres ocasiones, siendo su primera esposa Gabriela Bo, matrimonio que duró entre 2003 y 2004.

De ese tiempo la modelo ha asegurado que el intérprete tenía una actitud agresiva hacia ella e incluso la agredió.

"Cristian tenía actitudes extrañas. Estábamos casados y le gustaba tomar leche en el biberón, tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad", contó Bo en una ocasión.

Posteriormente, en 2005, Castro se casó con Valeria Liberman, con quien tuvo la relación más larga, pues se separaron hasta 2009, aunque ocurrió toda una polémica por la custodia de sus hijos.

Su último matrimonio fue con la violinista Carol Victoria Urbán, pero fue tan breve que no duró ni un mes su unión. Luego de 28 días de haberse dado el sí, la pareja se separó.

Uno de lo que más causó sorpresa entre los asistentes es que la música era menor que él, pues tenía 29 años de edad.