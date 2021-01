Boxeador-enfermero es reconocido por el WBC

El boxeador y enfermero originario de Cancún, Quintana Roo, Cristian "Cirujano" Valerio, recibió el reconocimiento "Héroe de México", otorgado por el WBC y la Fundación Scholas Ocurrentes.

La distinción es un reconocimiento a su labor y lucha contra el COVID-19 en las áreas especializadas para combatir esta enfermedad.

Fue la semana pasada, en la conmemoración del Día del Enfermero en el país, cuando Cristian recibió la réplica del cinturón Mazahua, de manos de David Martínez, Director del Instituto Municipal del Deporte en Benito Juárez, acompañado de Eliseo González González, Presidente de la Comisión de Boxeo de Cancún.

"No me siento un héroe, sé que hago mi deber, pero les agradezco mucho que me reconozcan, este premio me motiva a trabajar más fuerte", indicó Cristian, quien recomendó a la población no bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad establecidas para evitar el contagio del COVID.

Y es que el "Cirujano" Valerio, es uno de los 32 "Héroes por la Humanidad" galardonados con el reconocimiento que consta de una réplica a escala del Cinturón Mazahua-Otomí del WBC.

Por otro lado, el organismo que dirige el mexicano Mauricio Sulaimán, informó que el Gumpun Muaythai, en representación de WBC Cares, donó 200 paquetes de 36 leche UHT Thai-Denmark a niños y ancianos en el distrito rural de KHON Kaen, en el noreste de Tailandia. También donaron algunas cajas de leche UHT a personas de la Prisión Central.