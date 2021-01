Regresan estudiantes a las clases virtuales

Las vacaciones navideñas terminaron y miles de niños, al igual que la pequeña Frida, regresaron a sus clases de manera virtual. Desde este ciclo escolar 2020-2021, ella no pasa horas enteras frente a la computadora sino frente a la televisión.

Esta vez las bajas temperaturas, como en ciclos anteriores, no impidieron que tomara sus clases, ya que al estar en casa, no corre el riesgo de contraer una gripe o tos e incluso hasta el mismo COVID-19.

Frida cursa el tercer grado de primaria en la escuela pública licenciado Mariano Castillo Nájera en Gómez Palacio.

El regreso a clases no solo implicó para ella el estar pendiente de las indicaciones de su maestra, sino también para su mamá y papá e incluso para su abuelita Guadalupe, quien le ayuda a que esté pendiente de las clases por la televisión y sobre todo, de cumplir con la tarea.

El ciclo escolar también representa un trabajo extra para su mamá Rocío, quien mientras se prepara para ir a trabajar, debe estar pendiente de las indicaciones que envía vía WhatsApp la maestra de su pequeña, para dejar todas las indicaciones que deberá cumplir.

"Estoy nerviosa porque voy a regresar a la escuela pero también muy aburrida porque no tengo con quien jugar, me siento muy sola y triste", dijo Frida, quien no termina por acostumbrarse a tomar las clases desde casa. Desde el mes de marzo del 2020, los pequeños como ella no regresaron a las aulas a causa de la pandemia que "sacudió" a todo el planeta y que lo mantiene en alerta.

Resignada, Frida, de 8 años de edad, dice que prefiere hacer la tarea "me aburro mucho, prefiero hacer la tarea".

En este nuevo ciclo escolar, las clases de la pequeña Frida inician a las 13:30 horas, tiempo en el que debe estar pendiente del televisor para tomar clases desde la plataforma Aprende en Casa. Las mañanas las debe dedicar a cumplir con las tareas.

"Todos los días tenemos que mandar las actividades, tenemos hasta las cinco de la tarde", explicó su mamá, evidencias que dijo se deben enviar al maestro cada día.

Las tareas deben ser revisadas por su mamá, a fin de que no cuenten con ningún error y eso se refleje en su calificación.

Tanto Frida como su familia esperan que pronto todo vuelva a la normalidad y sobre todo, que puedan regresar de forma segura a la escuela y convivir con sus compañeros de clase.