Advierten sobre un repunte de contagios

Autoridades del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna advierten de un incremento en los contagios del COVID-19 para la región en los próximos días derivado de las personas que ya manifiestan síntomas después de las reuniones sociales de diciembre y en el contexto del repunte de casos en estados vecinos.

Así lo precisó ayer lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien indicó que dentro de los acuerdos del Subcomité Regional de Salud está el "reforzar" la vigilancia en todos los giros y en la actividad social en general, a forma de que no aumenten también los valores de hospitalización y fallecimientos.

Para ello se ha solicitado el apoyo de cámaras empresariales, de comercio y servicios, así como la colaboración de las diversas corporaciones de seguridad en La Laguna, de inspectores sanitarios y de las estructuras de cada Gobierno municipal.

"Ahorita acordamos seguir reforzando la estrategia para poder contener la ola de contagios que en los estados vecinos también se está dando de manera natural, por la temporada invernal, por las festividades del mes de diciembre y principios del mes de enero. Se espera un repunte en los contagios de acuerdo a la parte técnica que en materia de salud consultamos diariamente, esperemos que la estrategia que se lleva aquí en la Comarca Lagunera, sin bajar la guardia, nos permita contener o seguir conteniendo la ocupación hospitalaria", expuso Riquelme.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que actualmente hay en La Laguna 213 camas ocupadas por personas enfermas de COVID-19, que representan el 40 por ciento del total, cifra aún menor a la tasa del estado de Coahuila, que registra ya 53.8 por ciento en general.

El propio Riquelme destacó que sea la Comarca Lagunera la región del estado con "menor" saturación hospitalaria por el virus, para ello llamó a que la sociedad no "afloje" la prevención en general al margen de que se haya comenzado en la entidad el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

ES UNA LABOR DE TODOS: ZERMEÑO

Sobre los nuevos contagios que se podrían registrar en La Laguna en el futuro cercano, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, reiteró el llamado a los ciudadanos para mantener las actitudes responsables en el tema del cuidado a la salud, especialmente evitando aglomeraciones y reuniones no esenciales.

"Aquí todavía estamos en un 40 por ciento, pero, pues probablemente por el frío, por el invierno, por las fiestas navideñas, pudiera incrementarse… Aquí es una labor de todos, no hay los inspectores, ni los policías, todo para andar cuidando que las gentes en sus casas no hagan reuniones… La gente lo sabe, yo creo que no hay familia que no sepa o que no le haya tocado (contagio) a familiares cercanos, sabemos todos que nos tenemos que cuidar", dijo Zermeño.

Con cifras hasta ayer lunes 11 de enero, Torreón acumulaba 213 hospitalizados y 418 casos activos del COVID-19, cifra que por ejemplo el último día de diciembre pasado era de 331 casos, el aumento ha sido gradual y se espera que dicho ritmo se acelere antes de febrero.

Nuevos casos de COVID-19

