PGA corta vínculos con Donald Trump

La PGA de Estados Unidos cortó sus vínculos con el presidente Donald Trump cuando aprobó retirar el Campeonato de la PGA del año entrante del campo de golf propiedad del mandatario en Nueva Jersey.

La votación tuvo lugar el domingo, cuatro días después del asalto al Capitolio de Estados Unidos instigada por Trump cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del presidente electo Joe Biden. Esta es la segunda vez en cinco años que la PGA de Estados Unidos retira una de sus competiciones de un campo de Trump.

En tanto, los organizadores del Abierto Británico dijeron ayer que Turnberry no podrá ser sede del torneo en el "futuro próximo" debido a que el campo escocés es propiedad de Trump.

Turnberry no ha albergado el torneo desde que fue adquirido por Trump en 2014.

"No tenemos planes de montar ninguno de nuestros campeonatos en Turnberry y no lo haremos en el futuro próximo", dijo Martin Slumbers, el director ejecutivo del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews.

El presidente de la PGA, Jim Richerson, dijo que la junta aprobó ejercer su derecho a "poner fin al acuerdo" con Trump National en Bedminster, Nueva Jersey.

"Nos encontramos en una situación política de la que no somos responsables", dijo Seth Waugh, director general de la PGA de Estados Unidos.