Regresa la serie Sex and the City

Sarah Jessica Parker y HBO confirmaron los rumores del regreso de la serie Sex and the City a la pantalla, después de 17 años de su última transmisión. A través de sus redes sociales, sus protagonistas, Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, compartieron un avance de la serie que tendrá como nuevo nombre And Just Like That... (y así como si nada...) y las mismas actrices volverán a interpretar a "Carrie Bradshaw", "Miranda Hobbes" y "Charlotte York", dando continuidad a la historia de estas amigas sobre lo difícil que es la vida a los 30 años, que se vuelve aún más complicada a los 50. "No pude evitar preguntarme ... ¿dónde están ahora?", escribió Sarah Jessica Parker en la publicación donde se puede ver algunos lugares de Nueva York, ciudad donde se desarrolló la historia de Sex and the City.

La nueva temporada tendrá diez episodios, según confirmó HBO en un comunicado. Cabe mencionar que Kim Cattrall, quien dio vida a "Samantha Jones" en la serie y en sus películas, no formará parte de este nuevo proyecto de acuerdo a la propia Parker, motivo por lo que ni siquiera fue mencionada en el comunicado de la cadena de televisión. Y es que la propia Cattrall ha declarado que no está dispuesta a retomar su personaje ni aunque le ofrecieran un cheque en blanco, esto debido a diferencias con Jessica Parker. La compañía de TV tampoco mencionó la fecha de estreno de los nuevos capítulos de la serie a través de HBO Max, aunque espera tener las primeras escenas rodadas a finales de la primavera. La serie original fue creada por Darren Star en base a un libro de Candace Bushnell y fue emitida por primera vez en 1998. Duró seis temporadas. La franquicia generó dos películas, en 2008 y en 2010, y una precuela, emitida en 2013 por dos temporadas.