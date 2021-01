Galilea Montijo y Arath de la Torre discuten por 'culpa' de Paty Navidad

La actriz Patricia Navidad ha sido tema de conversación desde el viernes luego que la red social Twitter suspendiera su perfil debido a que la estrella de televisión ha hecho desde hace meses publicaciones en las que ha minimizado la pandemia del COVID-19, además de asegurar que se trata de un plan a nivel mundial.

Fue debido a su trascendencia que en la mesa del programa matutino "Hoy" no pudo pasar de largo, aunque los presentadores tuvieron algunos puntos en desacuerdo, sobre todo con el también actor Arath de la Torre, quien se mostró indignado porque hubieran bajado la cuenta de la intérprete de telenovelas como "La fea más bella".

Quien se manifestó más a favor de la medida tomada por la red social del pajarito fue Galilea Montijo, quien compartió con sus compañeros las razones por las cuales fue correcta la medida, sobre todo recordando lo que pasó la semana con el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Mira, Negrito, ve lo que pasó la semana pasada con el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que cerraron para siempre la cuenta por una cuestión de desinformación. Lo que pasa es que Twitter, (es) una plataforma que está tratando de llevar la información real y no desinformar a la gente. Una cosa es lo que tú creas, que eso es muy válido, a que tú estés diciendo a la gente... mal informando", afirmó la presentadora de la producción que cuenta con Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Paco Stanley y Andrea Escalona.

Sin embargo, cuando Galilea terminó de realizar su comentario quien le contestó fue Arath de la Torre, para quien la acción que tomó Twitter contra Patricia Navidad fue "me parece una medida muy drástica porque tampoco es tan grave".

Montijo no se quedó callada y, preocupada ante la última afirmación de De la Torre, afirmó que sí era una situación muy importante porque "se está muriendo gente". Recordemos que en el mundo, debido al COVID-19, se han muerto cerca de 1.94 millones de personas y, tan sólo en México, el número de decesos asciende a más de 130 mil.

"La situación que estamos viviendo está muy cañona", fue lo que acertó a decir Paco Stanley mostrando su apoyo a lo dicho por su compañera sobre la situación que está atravesando el mundo en este momento debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

Alexis Ayala responde Paty Navidad

El actor Alexis Ayala también habló en el programa "Hoy" sobre los dichos de Patricia Navidad, quien en una de sus últimas publicaciones afirmó que unos familiares se habían recuperado del COVID-19 tomando un té de guayaba y con unas aspirinas.

El también productor mexicano padeció la enfermedad ocasionada por el coronavirus y salió adelante, por lo que dijo que las personas que tienen frente a ellos un micrófono deben ser muy responsables con lo que dicen.

"Los que no han vivido la parte de lo salud, no lo ven como algo real; los que lo hemos vivido, y que nos ha golpeado, que hemos tenido decesos o que hemos sufrido el COVID-19 y lo hemos brincado, estamos muy conscientes y no siendo egoístas. Creo que hay que ser egoístas de decir 'Yo quiero vivir'; no seas egoísta y digas 'A mí me vale gorro'".