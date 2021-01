Sergio Sepúlveda da positivo a COVID-19

El conductor de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, reveló que dio positivo a COVID-19 durante un enlace en vivo con el programa matutino.

El presentador contó a su compañera de emisión, Annette Cuburu, que se siente bien con su conciencia, pues le aseguró que “solo (sale) al trabajo, no hago nada más”, dijo.

Sepúlveda reveló que está recibiendo atención médica.

“Hice las cosas bien, ya estoy con atención médica y el oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa”

Muchas gracias por tus palabras. Abrazo https://t.co/FLpI1CfodJ — SERGIO SEPULVEDA (@SERGESEPULVEDA) January 11, 2021

El conductor de Difícil de creer manifestó que siempre fue precavido para no contagiarse, por lo que desconoce cuándo y dónde contrajo el coronavirus.

Asimismo, explicó que se dio cuenta de que tenía COVID-19 con una prueba de PCR que le realizaron en su casa.

A las 7:30 vinieron a mi hogar a hacerme la prueba y en la noche resultó ser positiva… ¿Dónde lo agarré?, no sé”, dijo Sepúlveda.